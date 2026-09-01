Por: Caracol TV

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Colombia se prepara para una semana caracterizada por la presencia de lluvias durante los primeros días de septiembre, según un reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El pronóstico más reciente de la entidad, consultado por Noticias Caracol, señala que del 1 al 4 de septiembre se registrarán precipitaciones en buena parte del país. Sin embargo, la intensidad y distribución de estas lluvias variará, dependiendo de las regiones y del avance de fenómenos climáticos como las ondas tropicales.

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El Ideam destaca que las regiones del Pacífico, la Andina –particularmente el centro y norte–, algunos departamentos del Caribe, así como la Orinoquía y la Amazonía, tendrán la mayor probabilidad de precipitaciones. Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar sobresalen entre los que experimentarán lluvias intensas al comienzo de la semana.

Este comportamiento del clima está relacionado con el tránsito de ondas tropicales. En especial, la onda tropical número 43, remanente del sistema Dolly, se desplazará por el mar Caribe; mientras tanto, la onda tropical número 45 podría contribuir a un nuevo incremento de lluvias hacia el final de la semana en el Caribe y el occidente colombiano.

Durante el martes, las lluvias persistirán especialmente en el Pacífico y la región Andina, abarcando departamentos como Chocó, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, Cesar y Bolívar. En la región Caribe, Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena tendrán precipitaciones de intensidad moderada, y en la Orinoquía y la Amazonía, se esperan chubascos en Vichada, Guainía, Meta, Caquetá y Vaupés. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén cielos parcialmente nublados, pero con tiempo mayormente seco.

El miércoles la distribución de las lluvias se concentrará en el norte y centro del país, mientras la región Pacífica continuará con alta probabilidad de precipitaciones. La región Andina tendrá lluvias en Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca. En la Orinoquía y Amazonía aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Para el jueves, se esperan lluvias continuas en la región Pacífica, que se extenderán hasta el Eje Cafetero, Tolima y Huila. Además, hay alerta por vientos fuertes en La Guajira. Al cierre de la semana, el Ideam prevé nuevas lluvias en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, y también en Santander y Norte de Santander.

En cuanto a las alertas, el Ideam mantiene vigilancia sobre el aumento de los niveles de ríos en departamentos como Chocó, Antioquia, Santander, Córdoba, Casanare y Meta, con ríos como San Juan, León, Atrato, Pauto y Ariari presentando crecientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles regiones de Colombia tendrán más lluvias al inicio de septiembre según el Ideam?

De acuerdo con el informe del Ideam citado por Noticias Caracol, las regiones del Pacífico, la Andina central y norte, así como algunos departamentos del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía, están entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias durante los primeros días de septiembre. Entre los departamentos más impactados se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar.

¿Qué son las ondas tropicales y cómo afectan el clima en Colombia?

Las ondas tropicales, según lo explica el Ideam, son sistemas atmosféricos que pueden incrementar la nubosidad y las precipitaciones a su paso. En esta ocasión, la onda tropical número 43, remanente de Dolly, y la onda 45, están incidiendo en el aumento de lluvias en diversas regiones de Colombia al interactuar con la zona de confluencia intertropical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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