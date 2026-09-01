Por: Caracol TV

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Lucas Murillo, un niño de siete años que enfrenta una compleja enfermedad cardíaca congénita, inició un nuevo capítulo en su lucha por la vida. Tras un año de espera, Lucas salió de Cúcuta junto a su familia para ser atendido en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga. De acuerdo con Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular (HIC), una vez arribe será hospitalizado para realizarle una valoración médica integral que incluye exámenes como cateterismos y ecocardiogramas. El objetivo es determinar si Lucas debe someterse a la cirugía de Fontan o si requiere un trasplante de corazón.

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Castillo enfatizó en Noticias Caracol que el hospital cuenta con amplia trayectoria en este tipo de intervenciones. “Tenemos mucha experiencia en estos procedimientos. Durante los últimos 20 años, tenemos a muchos pacientes operados”, afirmó Castillo, y señaló que el equipo multidisciplinario —conformado por cardiólogos, hemodinamistas, electrofisiólogos y cirujanos— analizará detalladamente el caso para plantear la mejor alternativa a la familia del menor. El especialista manifestó la confianza en dar a Lucas la posibilidad de una vida larga y sana, según las alternativas terapéuticas disponibles.

En el país, uno de cada cien niños nace con una cardiopatía congénita, afección presente desde el nacimiento que requiere atención y tratamientos especializados, como los que ha necesitado Lucas. Desde la gestación, los médicos detectaron una falla cardíaca y en sus primeros días de vida enfrentó su primera cirugía. El camino no ha sido fácil: a lo largo de su corta vida ha pasado por tres intervenciones quirúrgicas al corazón, diez cateterismos y otros procedimientos de alta complejidad. Según relató su madre, Andrea García, Lucas estuvo en riesgo de muerte al menos tres veces, incluyendo un paro cardiorrespiratorio que obligó a los médicos a reanimarlo directamente al corazón durante una hora.

Debido a indicaciones médicas, el traslado a Bucaramanga se hizo en un avión ambulancia. La familia explicó que en el último año no se le ha podido medir la saturación y Lucas ha presentado múltiples trombos, lo que podría afectar el funcionamiento de sus órganos. Ahora, el equipo de Falla Cardíaca evaluará si está en condiciones de recibir un trasplante. Mientras continúa el proceso, su familia mantiene la fe y agradece el apoyo que han recibido, así como las oraciones de quienes siguen a Lucas en su difícil lucha.

¿Qué opciones de tratamiento tiene Lucas Murillo según los especialistas?

Según lo informado por la Fundación Cardiovascular de Colombia y reportado por Noticias Caracol, los médicos consideran dos alternativas principales para Lucas Murillo: la cirugía de Fontan, que es un procedimiento paliativo diseñado para ciertos tipos de cardiopatías congénitas, o el trasplante de corazón, si su estado lo requiere. La elección final dependerá de los resultados de las valoraciones que realizará el equipo médico multidisciplinario.

¿Qué es una cardiopatía congénita y cómo afecta a los niños?

Una cardiopatía congénita, según explican los especialistas citados por Noticias Caracol, es una enfermedad del corazón presente desde el nacimiento. Este tipo de afección implica alteraciones estructurales o funcionales en el órgano, y puede requerir intervenciones quirúrgicas y monitoreo de por vida. En Colombia, uno de cada cien niños nace con esta condición, lo que subraya la importancia de diagnósticos y tratamientos tempranos para preservar su salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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