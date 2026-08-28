Por: Caracol TV

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Un operativo recientemente ejecutado por las Fuerzas Militares en la zona rural de El Retorno, Guaviare, impactó directamente a una de las estructuras armadas de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) liderada por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá. La operación, que se extendió durante 48 horas, incluyó un bombardeo al campamento ilegal y posterior incursión de comandos especiales, según reportaron las autoridades citadas por Noticias Caracol. Como resultado, once disidentes murieron y dos fueron capturados.

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Entre las personas que perdieron la vida se encontraba Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, hombre de confianza de alias Calarcá y uno de los objetivos de alto valor para las autoridades. La relación entre Perdomo y Calarcá había quedado en evidencia a comienzos de 2024, cuando ambos fueron sorprendidos en Antioquia durante un operativo del Ejército dirigido contra una caravana de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta caravana acompañaba a uno de los criminales más buscados y otros de sus colaboradores, quienes, pese a haber sido interceptados, recuperaron su libertad al estar participando como gestores de paz en negociaciones con el Gobierno nacional bajo la presidencia de Gustavo Petro.

De acuerdo con Noticias Caracol, la muerte de Urías Perdomo representa el desmantelamiento de parte esencial del mando militar de esa disidencia en Caquetá. Así lo afirmó el gobernador de ese departamento, Luis Francisco Ruiz, quien explicó en entrevista que Perdomo "era el que cumplía las órdenes militares que daba Calarcá", atribuyéndole además la responsabilidad por atentados contra civiles, como el ataque con explosivos a la residencia de la familia de su esposa y la autorización de extorsiones en la región.

A Perdomo también se le responsabilizaba por el asesinato del subintendente Luis Alfonso Flórez y del patrullero Roosevelt Alexander Lesmes Moreno, miembros de la Policía que murieron durante un ataque en Cartagena del Chairá. Adicionalmente, tenía una orden de captura por el secuestro y homicidio de la líder social Sandra Milena Martínez, quien desapareció mientras estaba embarazada y cuyos restos fueron hallados en Cartagena del Chairá.

El nombre de alias Urías Perdomo volvió a ser mencionado en marzo de este año durante investigaciones por el intento de reclutamiento de seis menores por parte de las disidencias comandadas por Calarcá. Sus familiares evitaron que los niños fueran vinculados al grupo armado, logrando rescatarlos con apoyo militar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias Urías Perdomo y cuál fue su papel en las disidencias de las FARC?

Alias Urías Perdomo, identificado como Juan Antonio Agudelo Salazar, era la mano derecha de alias Calarcá y encargado de ejecutar órdenes militares dentro de la disidencia de las FARC. De acuerdo con el gobernador de Caquetá y Noticias Caracol, además de cumplir funciones estratégicas, fue señalado de ordenar extorsiones, atentados y estar implicado en casos graves contra las fuerzas de seguridad y líderes sociales.

¿Qué impacto tiene la muerte de alias Urías Perdomo en Caquetá y Guaviare?

Según declaraciones de las autoridades citadas por Noticias Caracol, el fallecimiento de alias Urías Perdomo representa una baja significativa para la estructura armada bajo mando de alias Calarcá en Caquetá y zonas de Guaviare. Se considera que su caída afecta la operatividad del grupo, dada su función clave y su participación directa en crímenes y extorsiones en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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