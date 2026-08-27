Por: Caracol TV

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Kevin Viveros, delantero colombiano de Athletico Paranaense, se ha convertido en la principal figura del fútbol brasileño en la temporada actual. La razón de su protagonismo es clara: con su reciente doblete en la apretada victoria de su equipo por 2-3 ante Botafogo, el atacante alcanza 16 goles en 23 partidos y se consolida como el máximo goleador en solitario del Campeonato Brasileño de la Serie A, conocido popularmente como el Brasileirao.

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Este rendimiento cobra especial importancia considerando que Viveros es extranjero, lo que realza aún más la magnitud de su logro en una liga históricamente dominada por talentos locales. Según cifras reportadas por Noticias Caracol, el exjugador de Nacional no solo llegó a su quinto doblete de la temporada, sino que también se mantiene en una reñida disputa con Pedro, del Flamengo, quien suma 15 goles y lo sigue de cerca en la lucha por la Bota de Oro de la Serie A brasileña.

Un dato curioso es que Botafogo parece haberse convertido en el rival favorito de Viveros: ya le ha anotado cuatro goles en el campeonato, dos como local durante la primera vuelta y ahora otros dos jugando de visitante. Este registro ratifica su capacidad para mantener el nivel en distintos contextos y momentos de la competencia. El listado de partidos muestra que Viveros ha marcado de manera constante ante equipos como Santos, Cruzeiro, Coritiba, Chapecoense, EC Vitória, Remo, Mirassol-SP e Internacional, sumando goles tanto en victorias como en derrotas de su equipo.

El éxito de Viveros no es solo individual; también representa el aporte colombiano a la liga más competitiva de Sudamérica. Otro compatriota que destaca es Johan Carbonero, quien aparece en la séptima posición del ranking de goleadores con seis tantos, compartiendo el puesto con figuras reconocidas de clubes como Internacional, Cruzeiro, Palmeiras y Santos. Este panorama resalta la presencia colombiana en el fútbol brasileño y subraya el alto nivel competitivo de la Serie A.

¿Quién es Kevin Viveros y por qué es protagonista en la Serie A del fútbol brasileño?

Kevin Viveros es un delantero colombiano que juega para Athletico Paranaense y actualmente lidera la tabla de goleadores del Brasileirao con 16 goles en 23 partidos, según datos citados por Noticias Caracol. Gracias a su regularidad anotadora, se ha convertido en la figura central del torneo y compite por la Bota de Oro con Pedro, delantero del Flamengo.

¿Cuáles son los equipos y jugadores que lideran la tabla de goleadores del Brasileirao?

De acuerdo con el informe, Viveros encabeza la clasificación de goleadores del Brasileirao, seguido por Pedro (Flamengo) con 15 goles y Carlos Vinicius (Gremio) con 10. Otros nombres destacados incluyen a John Kennedy (Fluminense), Gabriel (Santos) y Johan Carbonero (Internacional) entre los máximos artilleros de la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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