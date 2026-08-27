Por: Caracol TV

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Una grave situación fue puesta en conocimiento público por el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, luego del incendio que se registró en la vereda San Diego, ubicada al norte del Valle de Aburrá. El evento afectó varias edificaciones, entre las que se encontraba un refugio de animales. Tras el control de la emergencia, funcionarios municipales hallaron el cuerpo sin vida de un perro dentro de un congelador y, en otro punto de la propiedad, encontraron otro canino que habría muerto días antes del incendio. Según la información suministrada a través de la cuenta de X del alcalde, el suceso generó gran preocupación en las autoridades locales, motivo por el cual trasladaron el caso al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía. El objetivo es esclarecer las circunstancias en que fallecieron los animales y determinar si los hechos guardan relación con el incendio o si podrían vincularse con actos de maltrato.

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De acuerdo con el reporte de la administración municipal citado por Noticias Caracol, la denuncia surgió tras una inspección en el lugar afectado una vez que los organismos de emergencia controlaron las llamas. En esa inspección, además del hallazgo de los dos caninos fallecidos, se constató la gravedad de la situación al interior del refugio animal. Por otro lado, el veterinario Julián Alzate, quien forma parte del equipo de la Alcaldía de Girardota, detalló que durante la emergencia se logró el rescate de aproximadamente entre 30 y 40 perros, incluidos cachorros. Estas acciones de rescate fueron consideradas oportunas y permitieron salvaguardar la integridad de decenas de animales expuestos a la conflagración.

Una vez rescatados, los caninos recibieron valoración veterinaria para identificar sus necesidades y determinar los siguientes pasos a seguir. Alejandro Navarro, también veterinario municipal, indicó que los animales serían trasladados a una fundación animalista, donde contarán con atención médica y apoyo profesional mientras se establece su situación tras la emergencia. Hasta el cierre de la información suministrada por Noticias Caracol, las causas que provocaron la muerte de los perros hallados en extrañas circunstancias no han sido esclarecidas y la Fiscalía continúa investigando si estas muertes guardan relación directa con el incendio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha dicho la Alcaldía de Girardota sobre el hallazgo de perros muertos en el refugio tras el incendio?

La Alcaldía de Girardota, a través del alcalde Kevin Bernal, informó públicamente sobre el hallazgo de dos perros fallecidos en el inmueble afectado por el incendio en la vereda San Diego. Uno de los animales fue encontrado dentro de un congelador y otro en un sector distinto del predio. Frente a esta situación, las autoridades municipales remitieron el caso al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, enfatizando la necesidad de investigar a fondo las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias que rodean el evento.

¿Cuántos perros fueron rescatados del refugio tras el incendio en Girardota y a dónde fueron trasladados?

De acuerdo con Julián Alzate, veterinario de la Alcaldía de Girardota, durante la emergencia se logró poner a salvo entre 30 y 40 perros, incluidos algunos cachorros. Los animales rescatados recibieron valoración veterinaria y, según Alejandro Navarro, veterinario municipal, fueron enviados a una fundación de protección animal donde se les brindará la atención profesional necesaria tras el incidente registrado en la vereda San Diego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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