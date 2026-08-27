Por: Portal Bogotá

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El cuidado y la preservación del agua son prioridades fundamentales en Bogotá-Región. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la organización fortalece sus estrategias para promover cambios en los hábitos de consumo de la población, especialmente bajo el marco de la Ruta de Preparación Climática. Esta iniciativa cobra especial importancia durante periodos de variabilidad climática, como los asociados al fenómeno de El Niño, pues busca orientar a las comunidades en la adopción de acciones prácticas para optimizar el uso del agua y adaptarse a escenarios cambiantes.

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La CAR sostiene que es vital que la ciudadanía tome conciencia sobre su huella hídrica, es decir, el impacto que las actividades cotidianas tienen en el consumo del agua de fuentes como ríos, quebradas, lagos, embalses y acuíferos. Acciones tan habituales como cocinar, bañarse, asearse o lavar la ropa requieren del uso de este recurso, y por eso es determinante revisar las costumbres asociadas a su utilización.

El concepto de huella hídrica se divide en tres categorías: azul, verde y gris. La huella hídrica azul se refiere al agua dulce proveniente de fuentes hídricas superficiales o subterráneas, es decir, aquella captada directamente de ríos, lagos o acuíferos. La huella hídrica verde corresponde al agua de lluvia almacenada naturalmente en el suelo y aprovechada por la vegetación y los ecosistemas. Por su parte, la huella hídrica gris mide la cantidad de agua que se requiere para disminuir o tratar la contaminación generada por distintas actividades, como el uso de productos químicos o el manejo inadecuado de residuos, lo que refleja el impacto en la calidad del recurso.

En el ámbito empresarial, la huella hídrica se transforma en una herramienta que permite a organizaciones medir y gestionar su consumo de agua en los procesos productivos, fomentando así el desarrollo de tecnologías eficientes, la reutilización del recurso y la reducción de la contaminación, todo orientado a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad.

Nidia Riaño, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, resalta que “una familia de cuatro integrantes puede generar una huella hídrica de aproximadamente 12 metros cúbicos al mes, lo que equivale a cerca de 20.000 botellas de agua de 600 mililitros”. Por ello, la CAR recomienda duchas cortas, el cierre de llaves mientras se cepillan los dientes o afeitan, usar la lavadora solo cuando esté llena y reutilizar aguas grises para limpiar o regar plantas, entre otras prácticas. Así, cada pequeño cambio suma en la protección del agua para las generaciones de hoy y del futuro.

¿Qué es la huella hídrica y cómo puede reducirse en el hogar?

La huella hídrica es el impacto total que las personas o actividades tienen sobre el consumo y la contaminación del agua. Se puede disminuir en los hogares a través de hábitos como tomar duchas breves, cerrar la llave en actividades diarias, reutilizar aguas grises y aprovechar al máximo el agua utilizada en tareas domésticas, según lo recomienda la CAR.

¿Cuál es la importancia de reducir el consumo de agua en el contexto del fenómeno de El Niño?

Reducir el consumo de agua durante el fenómeno de El Niño es crucial ya que este evento climático genera variaciones críticas en la disponibilidad del recurso. De acuerdo con la CAR, adaptar los hábitos y aprovechar eficientemente el agua durante estos periodos permite enfrentar mejor la escasez y contribuir a la preservación de los ecosistemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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