Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una apuesta clave enfocada en fortalecer la labor de los actores comunitarios que día a día trabajan por la convivencia ciudadana. Los conflictos entre vecinos, aunque parecen situaciones menores, pueden escalar si no se manejan adecuadamente. Sin embargo, es la propia comunidad quien tiene la capacidad de contribuir a una solución pacífica y constructiva en Bogotá, según expone el portal institucional de la capital.

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Ante este panorama, el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), impulsó la iniciativa ‘Una Justicia que Resuelve en Bogotá’, donde se organizaron nueve encuentros territoriales enfocados en el diálogo y el intercambio de experiencias. Entre el 15 de julio y el 22 de agosto de 2026, más de 550 actores comunitarios provenientes de localidades como Tunjuelito, Suba, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Los Mártires, Kennedy, Bosa, Engativá y Fontibón participaron activamente en estos espacios.

Durante estas jornadas estuvieron presentes mediadores comunitarios, quienes son reconocidos por las comunidades y facilitan la conciliación en diferencias cotidianas; conciliadores en equidad, que resuelven temas como deudas y problemas de arriendo tras una formación especial; y jueces y juezas de paz, quienes son elegidos por voto popular por cinco años y tienen la capacidad de tomar decisiones formales. Además, participaron líderes y lideresas del sector rural y representantes de comités de convivencia de propiedad horizontal, reflejando la diversidad social de la ciudad y el compromiso de unir territorios urbanos y rurales en torno a la paz y la resolución de desacuerdos.

Esta articulación permitió que los asistentes compartieran experiencias, unificaran esfuerzos y reforzaran la capacidad local de mediación y acceso a la justicia desde la comunidad. Uno de los principales espacios divulgados fue la estrategia de Laboratorios Locales de Justicia, promovida de la mano del Programa de Justicia Territorial, cuya meta es innovar y transformar la respuesta institucional y comunitaria frente a los conflictos que afectan la convivencia en Bogotá.

Estos servicios, completamente gratuitos, facilitan que cualquier persona interesada pueda acercarse a una de las 16 Casas de Justicia de la ciudad para recibir orientación y formarse como conciliador o mediador comunitario. En el caso de los jueces de paz, el proceso de postulación se abre cada cinco años con respaldo de una organización comunitaria y elección por voto popular. Así, la ciudad facilita la resolución temprana y pacífica de conflictos, evitando su escalamiento innecesario.

Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de utilizar la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier situación contraria a la convivencia o de carácter delictivo, permitiendo así la efectiva sanción y el fortalecimiento de la seguridad en Bogotá.

¿Cómo acceder a los servicios de justicia comunitaria en Bogotá?

Para acceder a los servicios de justicia comunitaria, basta con acercarse a cualquiera de las 16 Casas de Justicia distribuidas en Bogotá. Allí se puede recibir orientación gratuita sobre cómo convertirse en mediador, conciliador o informarse sobre los procesos de postulación para jueces y juezas de paz. Estos espacios están diseñados para que la ciudadanía resuelva conflictos cotidianos de manera pacífica, sin la necesidad de acudir a instancias judiciales tradicionales.

¿Quiénes participan en la resolución de conflictos comunitarios en Bogotá?

En la resolución de conflictos comunitarios en Bogotá participan mediadores reconocidos por la comunidad, conciliadores en equidad debidamente formados, jueces y juezas de paz elegidos mediante voto popular, así como líderes campesinos, integrantes de comités de convivencia y representantes de sectores urbanos y rurales. Esta diversidad garantiza un enfoque inclusivo y contextualizado para atender las necesidades de cada territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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