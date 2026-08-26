Por: Portal Bogotá

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El pasado lunes 24 de agosto de 2026, la Alcaldía Local de Antonio Nariño, por medio de su Oficina de Despacho, en coordinación con las áreas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y Ambiente, llevó a cabo una extensa jornada en la zona Rosa del Restrepo. De acuerdo con la información oficial publicada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la intervención se desarrolló desde las 8:00 a. m. hasta las 2:30 p. m., con el objetivo de ofrecer espacios públicos mucho más limpios, seguros y acogedores para toda la comunidad local.

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Durante la jornada, las autoridades se enfocaron en la mejora integral de los andenes y de los espacios comunes del sector. Se realizaron tareas de limpieza profunda y recolección de residuos sólidos, lo que permitió transformar el entorno e impactar positivamente la vida cotidiana de residentes, comerciantes y visitantes del área. Esta estrategia no solo buscó la recuperación física de la zona, sino también fomentar una convivencia armónica y ordenada entre quienes interactúan a diario en este importante punto de la localidad.

Sumado a lo anterior, se adelantaron acciones pedagógicas hacia la ciudadanía y hacia los comerciantes, orientadas principalmente a la correcta disposición de residuos, la protección del espacio público y la utilización adecuada y segura de las pipetas de gas. La sensibilización abarcó aspectos como el impacto colectivo de un manejo irresponsable de basura y la importancia de preservar entornos urbanos. La Policía acompañó toda la actividad y promovió campañas de seguridad y convivencia, reforzando prácticas que garanticen el bienestar común y la prevención de incidentes en la zona.

La alcaldesa local de Antonio Nariño, citada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, aseguró: “Hoy llegamos a la zona Rosa del Restrepo con una jornada que no solo busca embellecer y recuperar nuestros espacios, sino también generar conciencia sobre la importancia de cuidarlos entre todos”. Con iniciativas como esta, la administración local reafirma su compromiso de trabajar de forma articulada en la construcción de una localidad segura, limpia y digna, fortaleciendo el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida en la transformación y preservación del espacio público.

¿Qué acciones específicas se realizaron en la jornada de limpieza en la zona Rosa del Restrepo?

Durante la intervención, de acuerdo con “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se llevaron a cabo labores de limpieza y recolección de residuos sólidos en andenes y espacios comunes, además de campañas de sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos, el cuidado del espacio público y el uso responsable de pipetas de gas. La Policía también participó con actividades enfocadas en seguridad y convivencia.

¿Cuál fue el objetivo principal de la intervención liderada por la Alcaldía Local de Antonio Nariño?

Según la alcaldesa local, la meta principal fue no solo recuperar y embellecer los espacios en la zona Rosa del Restrepo, sino también fortalecer la conciencia ciudadana respecto al cuidado colectivo de estos espacios, promoviendo entornos limpios, seguros y atractivos que generen orgullo en la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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