Por: Portal Bogotá

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En el suroccidente de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa, el Parque Desarrollo Betania se ha convertido en epicentro de una transformación impulsada por la alianza entre comunidades locales y entidades distritales, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). Habitantes del sector, junto a representantes de diferentes organismos, participaron en una jornada dedicada a la limpieza, pintura y adecuación del parque, evento que no solo inaugura la revitalización de este espacio público sino que también sienta las bases para fortalecer el sentido de pertenencia en la zona.

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Durante esta intervención, la SDHT implementó mobiliario táctico diseñado específicamente para mejorar la funcionalidad y el disfrute del espacio. Entre las novedades destacan la creación de áreas para encuentros y descanso, la instalación de bancas, jardineras, y nuevos puntos de señalización e información. Asimismo, se incluyeron elementos de juego infantil y se dispuso vegetación con el fin de ofrecer un entorno más agradable y seguro para la comunidad. María Zoraida Fracica, vecina del sector, expresó que la adecuación "va a beneficiar a toda la comunidad, porque vamos a tener un espacio bonito y adecuado para todos nosotros".

La planificación de estas acciones no fue unilateral, pues se fundamentó en talleres previos de caracterización y cocreación llevados a cabo con los habitantes. Esta metodología buscó situar a la ciudadanía en el centro del proceso de toma de decisiones, permitiendo que sus inquietudes y propuestas fueran incluidas en las intervenciones realizadas.

El proyecto, de acuerdo con la SDHT, se desarrolla en el marco de la cooperación internacional entre la Secretaría Distrital del Hábitat y C40 Cities, una red global de ciudades que trabajan en iniciativas para crear entornos más sostenibles. Dentro de la estrategia de Barrios Verdes y Saludables de C40, la experiencia se enriquece gracias al aporte de TALLER Architects, COONVITE y el respaldo de la Alcaldía Local de Bosa. Así, se traen conocimientos internacionales aplicables a la mejora de los espacios públicos bogotanos, adaptándose a desafíos propios como el cambio climático.

Finalmente, las acciones en el Parque Desarrollo Betania contribuyen a fortalecer el Modelo de Gestión de Revitalización de la SDHT, basado en una metodología de trabajo comunitario. Este modelo podrá replicarse en otros sectores de la ciudad, siempre priorizando la voz y la experiencia de quienes viven y usan diariamente estos lugares.

¿En qué consiste la estrategia de revitalización de parques en Bogotá según la Secretaría del Hábitat?

La estrategia de revitalización de parques en Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, consiste en la intervención integral de espacios públicos junto a la comunidad. Se basa en talleres participativos y busca implementar mobiliario táctico, áreas de encuentro, y vegetación, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y fomentar la inclusión social, adaptando las acciones a retos como el cambio climático.

¿Cómo se involucra la comunidad en la transformación de espacios públicos en Bosa?

De acuerdo con lo reportado, la comunidad de Bosa participa activamente en la transformación de espacios públicos a través de talleres de caracterización y cocreación, donde sus propuestas y necesidades son escuchadas e incorporadas en las intervenciones. Este enfoque participativo sitúa a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones y garantiza que las mejoras respondan a las realidades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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