Por: El Espectador

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Este jueves 27 de agosto, Bogotá vivirá una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, un evento recreativo que habilitará 94,01 kilómetros de vías para que los ciudadanos puedan desplazarse en bicicleta, patines, correr o caminar. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la jornada implicará el cierre total o parcial de 13 corredores estratégicos en el norte, centro y sur de la ciudad, lo que afectará especialmente a las avenidas Boyacá y El Dorado, la carrera Séptima y la calle 116. Las restricciones empezarán a operar desde las 5:30 p. m., media hora antes del inicio del recorrido, y la actividad se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m.

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La organización recomienda a conductores y pasajeros de transporte público anticipar sus desplazamientos y considerar que los tiempos de viaje serán más largos debido a los cierres previstos. El personal de tránsito estará en las vías para orientar a los usuarios y garantizar la seguridad, por lo que se insiste en seguir sus indicaciones y consultar el estado de movilidad antes de salir.

En el norte, la Ciclovía Nocturna abarcará tramos de siete corredores principales, entre ellos la avenida Boyacá, la avenida Córdoba (más conocida como carrera 55), carrera 15, carrera Novena, calle 116, calle 147 y avenida calle 170. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá no especificó los límites precisos de cada cierre ni los desvíos disponibles, por lo que no se puede concluir que la totalidad de estas vías permanecerá cerrada durante el evento. Las restricciones se aplicarán únicamente en los tramos incluidos en la ruta.

En el centro y centro-occidente, cinco vías principales se verán afectadas: calle 72, carrera Séptima, avenida calle 26 (también llamada avenida El Dorado), carrera 60 y avenida Boyacá. De acuerdo con la información oficial, la carrera Séptima será el eje de un recorrido cultural que irá desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60, con estaciones en lugares emblemáticos como el Parque Santander, la plazoleta del Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies. Allí se realizarán actividades culturales, artísticas y creativas.

Al sur de la ciudad, las restricciones se concentran en corredores como la carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y de nuevo, la avenida Boyacá, que será una de las vías con mayor impacto por los cierres en las tres zonas de la capital.

La edición, titulada “Paseo bajo las Estrellas”, hace parte del Festival de Verano de 2026 y aunque la fecha original era el 13 de agosto, se reprogramó para este 27. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomendó verificar el estado de las bicicletas, utilizar casco, luces y prendas reflectivas, y seguir las instrucciones de los Guardianes de la Ciclovía. Un Puesto de Mando Unificado operará desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo para coordinar la seguridad y la atención de emergencias.

¿Qué vías estarán cerradas por la Ciclovía Nocturna en Bogotá este 27 de agosto?

Las vías afectadas por los cierres serán tramos de la avenida Boyacá, avenida Córdoba, carrera 15, carrera Novena, calle 116, calle 147 y avenida calle 170 en el norte; así como calle 72, carrera Séptima, avenida calle 26, carrera 60 y nuevamente Boyacá en el centro. En el sur, los corredores son carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y la avenida Boyacá. No toda la extensión de estas vías estará cerrada, solo los tramos incluidos en la ruta oficial, según lo informó la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo participar en la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas” en Bogotá?

Para participar, solo es necesario acudir con bicicleta, patines o dispuesto a correr o caminar por los corredores habilitados. La actividad es gratuita y contará con estaciones recreativas y culturales. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte sugiere llevar casco, luces y ropa reflectiva, y atender las recomendaciones de seguridad durante todo el recorrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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