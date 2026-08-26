Un hombre que se movilizaba en un BMW 320i por una zona residencial de Puente Aranda, en Bogotá, terminó capturado luego de una persecución. El caso llamó la atención porque el conductor llevaba prendas con insignias de la Policía, un revólver calibre 32 con munición y, según el expediente, contaba con antecedentes.

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El episodio ocurrió en la noche del lunes 24 de agosto. De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, una patrulla que se encontraba en el sector observó una actitud que consideró sospechosa y le indicó al conductor que detuviera el vehículo, identificado con las placas BWN-716.

Sin embargo, el hombre no atendió la orden de pare y emprendió la huida. La situación dio paso a una persecución por varias calles de la localidad hasta que los uniformados detuvieron el BMW y revisaron a su conductor.

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La sorpresa para los agentes llegó al comprobar que el hombre llevaba una chaqueta y una gorra con insignias de la Policía. La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que se trataba de Héctor Wilber Gómez Veloza, de 55 años y quien, según la información del caso, se desempeñaba como comerciante en el sector.

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El diario señaló que durante el procedimiento los policías encontraron en el vehículo un revólver calibre 32 acompañado de munición. El arma, de acuerdo con el reporte oficial citado por el medio, no contaba con la documentación exigida. Por esa razón, Gómez Veloza quedó capturado en flagrancia y fue dejado a disposición de las autoridades judiciales.

La captura estuvo a cargo de agentes del CAI Santa Matilde. Al hombre le atribuyeron los delitos de tráfico y porte de armas de fuego, en concurso con utilización ilegal de uniformes e insignias. El Tiempo indicó que el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias de legalización de captura.

El hombre del BMW en Bogotá ya tenía antecedentes

El caso también dejó en evidencia que el detenido ya había tenido actuaciones judiciales. Según el expediente consultado por el periódico, Gómez Veloza registra antecedentes relacionados con falsedad documental y anotaciones en un juzgado de familia. Además, fuentes cercanas al proceso le contaron a El Tiempo que las autoridades revisan otro expediente por una presunta falsedad de documento público que data de noviembre de 2011.

En ese proceso anterior, un juzgado de Bogotá le concedió un principio de oportunidad y la renuncia de la acción penal, de acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación.

Pese a la gravedad de los elementos encontrados durante el procedimiento, el desenlace de la audiencia fue distinto al que podría esperarse tras una captura en flagrancia. El Tiempo tuvo acceso a las diligencias adelantadas ante el Juzgado 72 Penal Municipal de Bogotá y señaló que, aunque la Fiscalía imputó los dos delitos y el hombre no los aceptó, el ente acusador retiró la solicitud de medida de aseguramiento.

Por esa decisión, Gómez Veloza quedó en libertad mientras avanza la investigación. Las autoridades deberán establecer, entre otros puntos, por qué llevaba un arma de fuego sin los documentos correspondientes y cuál era la finalidad de las prendas con insignias de la Policía que tenía consigo.

El caso queda así pendiente de nuevas actuaciones judiciales y de la verificación de los procesos que aparecen asociados al hombre. Mientras se aclaran esos aspectos, el señalado falso policía continuará en libertad y la investigación deberá determinar las circunstancias que rodearon su desplazamiento en el vehículo de alta gama y la tenencia del arma.

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