En medio de las preocupaciones en Bogotá, un golpe en contra de la delincuencia dejó de paso la sorpresa entre propios y extraños por el hallazgo en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

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Un operativo articulado entre la Policía Metropolitana de capital colombiana, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud y la Alcaldía Local de Chapinero, entre otras entidades, permitió la captura de un sujeto que se hacía pasar por vendedor ambulante en la Caracas con calle 57, pero, en realidad, era uno de los distribuidores de estupefacientes de la zona.

Este resultado se logró gracias a alertas ciudadanas que reportaron a las autoridades la presencia continua de sujetos, quienes bajo la fachada de venta informal, llegaban desde las primeras horas de la mañana y permanecían hasta altas horas de la madrugada, es decir, cuando no había tantas personas transitando. Esto, por supuesto, causaba sospechas, pues si vendían dulces, no tenía sentido que estuvieran allí cuando no había suficientes clientes. De hecho, llegaban al lugar hasta los fines de semana.

Pero las autoridades actuaron y dejaron al descubierto el teatro. Durante el despliegue operativo, el hombre intentó esconder algo en un bolso. Sin embargo, la Policía revisó a fondo y le encontró bazuco dosificado en cápsulas, ya listo para la venta. Por esta razón, las autoridades lo capturaron y ahora deberá responder por sus actos.

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La recuperación del espacio público y la presencia de los Gestores del Orden

Además de este resultado, las autoridades también lograron recuperar el espacio público alrededor de la zona, el cual estaba ocupado por vendedores ambulantes, quienes impedían el libre tránsito de las personas que entran o salen de la estación e incluso tapaban las baldosas para las personas con discapacidad visual y, en reiteradas ocasiones, han tenido comportamientos violentos contra los funcionarios de la Alcaldía Local de Chapinero y los Gestores de Convivencia.

Se trató de un operativo de recuperación del espacio público que se enmarca en el Decreto 117 de 2026, el cual establece medidas para la organización y recuperación del espacio público e indica que las zonas seguras están vigentes y parte de ellas son los portales y estaciones del transporte público.

Durante la jornada, las autoridades les presentaron una oferta a los vendedores ambulantes para que desalojaran la zona.

Aunque al principio los vendedores ambulantes fueron groseros, la oportuna labor de los Gestores de Convivencia y del Orden de la Secretaría de Seguridad, así como la presencia de un funcionario del Instituto para la Economía Social (IPES), permitieron que se llegara a un acuerdo.

Los dos vendedores que estaban más alterados aceptaron dirigirse al punto físico del IPES para escuchar las ofertas que tiene el Distrito para reubicarlos en zonas donde sí esté permitido que desempeñen sus labores y reciban ingresos.

Luego de este operativo, los Gestores del Orden, de la Secretaría de Seguridad, harán presencia constante en la Caracas con calle 57. Ellos actuarán como facilitadores en las calles para mejorar la convivencia, prevenir conflictos y conectar de forma rápida a la ciudadanía con las entidades del Distrito.

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