Nuevamente Bogotá volvió a estar en el foco de un caso de inseguridad durante la tarde de este viernes 17 de julio. Un hombre tomó a una mujer como rehén en plena avenida carrera 68 con calle 17, provocando pánico entre los presentes.

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Varios testigos que pasaban por el lugar, tanto a pie como en bus, grabaron el incidente. Los videos muestran al sujeto, vestido de negro y con un enorme cuchillo en la mano, tomar por el cuello a su víctima, quien mantenía su bolso y trataba de conservar la calma.

A su vez, varios policías llegaron al lugar, pero guardaron su distancia del hecho, ya que el agresor amenazaba con el arma blanca y podían hacer que este hiriera a la mujer.

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A su vez, algunos de los presentes le gritaban al sujeto para que dejara de amenazar a la señora que tenía retenida y que en un punto se veía nerviosa de que algo le sucediera. “Suéltela, este hij… se volvió loco” o “está loco ese pir… estoy que le doy la ‘pela'”, dijeron algunos de los testigos.

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El hecho, ocurrido en la localidad de Puente Aranda, se habría dado en un intento de atraco contra la mujer, según testigos. Al haber visto resistencia y que lo rodearon tanto ciudadanos como la fuerza pública, el sujeto optó por ponerse a la defensiva y retener a su víctima.

Después de varios minutos, las autoridades lograron detener al sospechoso y liberar a la mujer, que no sufrió heridas, más allá del susto que vivió.

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