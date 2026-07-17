El estudiante que hirió con un arma de fuego a una compañera en un colegio de Bogotá ya enfrenta un proceso judicial. El menor de 15 años fue presentado ante las autoridades competentes para adolescentes y, mientras avanza la investigación, permanecerá bajo una medida de internamiento preventivo.

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Así lo informó en Blu Radio Edward Porras, conocido como el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol. El periodista aseguró que el adolescente fue judicializado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y por la agresión contra la estudiante, quien resultó herida durante el incidente registrado en una institución educativa de la localidad de Kennedy.

El caso provocó preocupación entre la comunidad educativa luego de que el menor ingresara con un arma de fuego al colegio y, en circunstancias que son materia de investigación, disparara contra una estudiante.

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La víctima recibió atención médica y las autoridades continúan recopilando elementos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y de qué manera el arma llegó hasta el plantel.

Además, según la información entregada por el comunicador, el involucrado fue trasladado a la Unidad para Menores Infractores, ubicada en la carrera 30 con calle 12, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¿De dónde salió arma con la que estudiante hirió a su compañera en Bogotá?

Una de las principales preguntas que buscan resolver los investigadores es cómo el estudiante logró ingresar un arma de fuego al plantel educativo. Según Porras, el revólver que habría utilizado el adolescente pertenecería a su padre, quien es integrante activo de la Policía Nacional.

Esa hipótesis hace parte de las diligencias que adelantan las autoridades judiciales para establecer si el arma era de dotación oficial o de uso personal, además de determinar en qué circunstancias el menor tuvo acceso a ella antes de llevarla al colegio.

La investigación también busca esclarecer si existieron fallas en las medidas de custodia del arma y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

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