Nuevamente los ciudadanos en Bogotá han tenido problemas para regresar a sus hogares durante la llegada de la noche de este jueves 16 de julio por cuenta de un puñado de personas que salió a protestar sobre la calle 26, afectando la movilidad en la zona.
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Los manifestantes bloquearon el sentido oriente-occidente de la calzada principal de la avenida El Dorado sobre la carrera 33, en inmediaciones de la Universidad Nacional. Las protestas han causado un flujo vehicular lento y problemas en la operación de Transmilenio.
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Vándalos que lo único que hacen es jugar con el tiempo y la libre movilidad de los bogotanos.
¿Quién dijo que protestar es afectar vías y estaciones de @TransMilenio? pic.twitter.com/jlGSmuZJmq
— Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 17, 2026
De acuerdo con la empresa de transporte masivo, hay contraflujo desde la carrera 26 hasta Corferias, por lo que varios articulados han tenido que cambiar sus trayectos.
La situación obligó a que la estación de Ciudad Universitaria se mantenga fuera de servicio. Además, Transmilenio reportó que 18.580 usuarios han resultado afectados.
⏰ #TMAhora (7:15 p. m.)
🔄 Actualización
📍 Troncal Calle 26
👥 Usuarios afectados: 18.580
⛔️ Persiste la afectación por manifestación ajena a la operación.
🔄 Se mantiene el contraflujo desde la carrera 33 con calle 26 hasta Corferias, en sentido occidente.
🚌 La flota… pic.twitter.com/B4vo2dRbH5
— TransMilenio (@TransMilenio) July 17, 2026
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