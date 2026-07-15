Escrito por:  Redacción Bogotá
Jul 15, 2026 - 4:54 pm

Momentos de tensión se vivieron en el edificio que alberga a la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural por cuenta de un bloqueo en la entrada del lugar. Los hechos se dieron durante la tarde de este miércoles 15 de julio en la sede ubicada en la sede de la calle 43 con carrera 57 del CAN en Bogotá.

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Allí, unos manifestantes de comunidades afrocolombianas protestaron sobre la entrada de la edificación y retuvieron en su interior a funcionarios de ambas entidades. Videos que publicaron en redes sociales muestran los cruces entre los protestantes y empleados públicos.

De hecho, algunas personas intentaron salir por la fuerza del lugar, pero los afro lo impedían, lo que escaló a fuertes enfrentamientos verbales, mientras otros presentes intentaban apaciguar los ánimos.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que el bloqueo se dio por unos presuntos incumplimientos por parte de esas agencias del Estado en contra de las comunidades afro del Valle del Cauca.

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“Nuestros equipos de gestores han estado monitoreando la situación, pero hacemos un llamado tanto a manifestantes como a las directivas de la Agencia de Tierras a que prioricen el diálogo y la búsqueda de acuerdos sobre las acciones directas”, agregó Quintero.

La Secretaría de Gobierno agregó que debió intervenir para evacuar a los funcionarios de las instalaciones, mientras que los palenqueros vallecaucanos permanecieron allí. La ANT, según lo declarado por la entidad del gobierno, no adelantará una mesa de diálogo con la comunidad.

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