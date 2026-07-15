Por: Canal Uno

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Las autoridades lograron rescatar y poner a salvo a tres menores de edad en el sur y centro de Bogotá gracias a la rápida denuncia de los vecinos y a la oportuna reacción de las patrullas de atención. Según detalló la Policía Metropolitana de Bogotá, los niños se encontraban solos y en una evidente situación de abandono dentro de sus propios hogares, dos de ellos en la localidad de Santa Fe y uno más en la localidad de Kennedy.

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Rescatan a dos menores en presunto estado de abandono en el barrio El Guabio de Bogotá

El primer caso se registró en el barrio El Guabio, ubicado en la localidad de Santa Fe. Los habitantes del sector notaron la preocupante situación de los niños y llamaron a las autoridades para alertar sobre lo que estaba ocurriendo.

Al llegar al sitio para verificar la emergencia, una de las ciudadanas del sector les informó a los policías que los dos pequeños llevaban completamente solos desde el día anterior, sin la compañía ni la supervisión de un adulto responsable. Al notar el descuido, la vecina decidió acercarse para brindarles alimentos, por lo que los agentes aseguraron a los menores e iniciaron formalmente el proceso para el restablecimiento de derechos.

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Rescate en la localidad de Kennedy de un menor que pedía ayuda a través de reja

El segundo hecho tuvo lugar en la localidad de Kennedy, donde los uniformados atendieron un llamado urgente de la comunidad. Al llegar a la vivienda señalada, los policías encontraron a un niño de tan solo 6 años de edad que pedía ayuda a gritos a través de una reja.

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El pequeño manifestó que no había consumido ningún tipo de alimento y presentaba condiciones muy precarias de aseo personal. Al constatar el estado de vulnerabilidad del niño, las patrullas activaron la ruta de atención correspondiente de forma inmediata.

Con el fin de priorizar el bienestar de los tres niños rescatados en ambos operativos, los policías los dejaron a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia. Esta unidad especializada se encargó de trasladarlos de manera segura al Centro Especializado Revivir, donde se adelantan los trámites correspondientes para el restablecimiento de derechos de cada uno.

Tras estos delicados acontecimientos, la Policía Nacional hizo un llamado público a los padres de familia para que vigilen y asuman con responsabilidad el cuidado de sus hijos. Asimismo, invitaron a todos los bogotanos a denunciar cualquier caso de maltrato o descuido que afecte a los niños, niñas y adolescentes, comunicándose a la línea de emergencias 123 o contactando directamente al cuadrante policial más cercano.

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