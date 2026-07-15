Una joven identificada como Lana denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de una modalidad de hurto en el sector de Galerías, en Bogotá, donde, según su testimonio, fue despojada de sus pertenencias sin que los delincuentes utilizaran armas o ejercieran violencia física. En cambio, aseguró que fue sometida a una serie de amenazas e intimidaciones que la llevaron, junto a una amiga, a entregar voluntariamente sus objetos de valor.

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De acuerdo con el relato de la joven, los hechos ocurrieron mientras caminaba por el sector junto a María Paula, cuando ambas fueron interceptadas por dos mujeres que comenzaron a acusarlas de estar invadiendo una supuesta zona de venta de estupefacientes.

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“Me robaron. Y me robaron sin un arma, me robaron con violencia psicológica”, expresó Lana al iniciar el video en el que decidió contar lo ocurrido para alertar a otras personas.

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Según explicó la joven, las mujeres aseguraron que ellas controlaban la venta de drogas en ese sector y que sospechaban que Lana y su amiga estaban afectando su supuesto negocio.

Aunque ambas negaron cualquier relación con actividades ilícitas, las amenazas aumentaron. De acuerdo con su versión, las presuntas delincuentes insistieron en revisar sus teléfonos celulares para verificar que no pertenecieran a un grupo de expendedores.

“Comenzaron las amenazas… ahí empezamos a tener mucho miedo”, relató la víctima en sus redes sociales.

Lana también entregó características físicas de las mujeres. Según dijo, una de ellas tenía el cabello negro y un tatuaje en el cuello con la palabra “Ian”, mientras que la otra era de cabello castaño y llevaba unas gafas tipo Miu Miu.

Uno de los momentos que más impactó a la víctima ocurrió cuando las presuntas delincuentes decidieron separarlas. Según contó, una de las mujeres se llevó a María Paula varias cuadras adelante, mientras la otra permanecía con ella. A partir de ese momento, aseguró que dejó de preocuparse por los objetos materiales y comenzó a temer por la integridad de su amiga.

“Ya no temía por mi celular y por las cosas materiales, sino que mi verdadero miedo era lo que le había pasado a mi amiga y a dónde la llevaban”, afirmó.

Posteriormente, aseguró que le ordenaron guardar los celulares dentro del bolso y entregarlo. Lana explicó que accedió porque las mujeres le advirtieron que, si no obedecía, “le iban a reventar la cara” a su amiga.

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Además, relató que las presuntas responsables les hicieron creer que varios hombres en motocicleta las estaban siguiendo, las dejaron incomunicadas en lugares distintos y huyeron con las pertenencias.

Cuando ambas lograron reencontrarse, verificaron que la ubicación de sus teléfonos aparecía en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. En su publicación, Lana aseguró que el impacto emocional fue mayor que la pérdida económica.

“Lo peor no fue perder los objetos, fue la angustia que sentimos”, expresó.

Según su análisis, la estrategia de las delincuentes consistió en generar suficiente miedo para que las víctimas entregaran voluntariamente sus pertenencias creyendo que así protegían a la otra persona. Por ello, recomendó que quienes enfrenten una situación similar busquen de inmediato un lugar concurrido y soliciten ayuda.

El caso recuerda una modalidad de hurto que ya había sido denunciada hace algunos años en la capital. En ese entonces, La W publicó el testimonio de un estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana que aseguró haber vivido una situación similar cerca de la universidad.

Según ese relato, él y dos compañeros fueron abordados por varias personas que los acusaron de vender estupefacientes. Posteriormente fueron obligados a caminar varias cuadras mientras eran intimidados, les revisaron sus teléfonos y redes sociales y, finalmente, les robaron celulares y un computador portátil. En ese caso, el estudiante también aseguró que uno de los presuntos delincuentes exhibió un arma para aumentar la intimidación.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento específico sobre la denuncia realizada por Lana ni sobre un posible resurgimiento de esta modalidad de hurto en Bogotá.

No obstante, tanto el reciente testimonio difundido en redes sociales como el caso conocido anteriormente muestran un patrón similar: los delincuentes recurren a amenazas, manipulación psicológica y falsas acusaciones para generar miedo y lograr que las víctimas entreguen sus pertenencias sin oponer resistencia.

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