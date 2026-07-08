Por: Blu Radio

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Mientras miles de aficionados seguían con atención el duelo entre la Selección Colombia y Suiza, por los octavos de final del Mundial, donde el seleccionado nacional cayó en la tanda de penales, un grupo de delincuentes habría aprovechado la euforia de la ciudadanía para cometer un robo masivo en el centro comercial Plaza Claro, en Bogotá.

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Los hechos ocurrieron en los parqueaderos del centro comercial, donde varios propietarios encontraron daños y el robo de autopartes al regresar a sus respectivos vehículos, una vez terminó el compromiso. La situación despertó la alarma entre los ciudadanos, que rápidamente acudieron ante las autoridades para denunciar lo ocurrido.

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Robo en Plaza Claro dejó varios afectados

El centro comercial Plaza Claro, ubicado sobre la carrera 68A con calle 24B, fue uno de los puntos donde la ciudadanía decidió reunirse para ver la transmisión del partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Sin embargo, tras finalizar el encuentro, varios propietarios se dirigieron a los sótanos del parqueadero y descubrieron que sus vehículos habían sido vulnerados.

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Según la información revelada inicialmente, alrededor de diez vehículos presentaban el robo de espejos retrovisores, los cuales fueron desprendidos de sus bases mientras los propietarios disfrutaban del partido. La situación despertó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, pues justamente el hurto ocurrió en un momento de alta afluencia.



Víctimas piden revisar cámaras de seguridad

Luego del robo, los afectados se dirigieron al Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía para interponer las respectivas denuncias. Posteriormente, sostuvieron reuniones con el personal de seguridad del centro comercial con la intención de obtener acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia, que permitan identificar a los responsables de este robo masivo.

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Ante ello, las autoridades iniciaron la recopilación de testimonios para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el paradero de los responsables. Mientras tanto, las víctimas criticaron las medidas de seguridad implementadas en una jornada en la que el centro comercial registró una importante afluencia de visitantes debido al partido de la Selección Colombia.

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