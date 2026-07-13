Una escena insólita y alarmante se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde las autoridades capturaron a un ciudadano extranjero que pretendía viajar a Europa con una importante cantidad de droga adherida a su cuerpo, haciéndose pasar por piloto comercial.

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De acuerdo con información entregada por la Policía Antinarcóticos, el hombre vestía un uniforme de piloto y se identificó ante las autoridades como tripulante de una aerolínea internacional. Su objetivo era abordar un vuelo con destino a Barcelona, España, sin levantar sospechas, aprovechando la aparente investidura que le daba su vestimenta.

Sin embargo, durante los controles de rutina en los filtros de seguridad, los uniformados notaron comportamientos inusuales que despertaron sospechas. Por esta razón, decidieron someterlo a una inspección más detallada mediante equipos especializados de escaneo corporal (‘body scan’), procedimiento que permitió evidenciar que el sujeto ocultaba varios paquetes adheridos a su cuerpo.

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Acá, el video de lo ocurrido:

#EsNoticia | ¡Cayó “falso piloto” en El Dorado! Un ciudadano extranjero fue capturado en el Aeropuerto El Dorado cuando intentaba abordar un vuelo hacia Barcelona usando un uniforme de piloto comercial para hacerse pasar por tripulante de una aerolínea internacional. Sin… pic.twitter.com/btYN9WEKAh — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) July 13, 2026

En medio de la verificación, las autoridades hallaron cinco paquetes rectangulares y una faja que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total cercano a los 10 kilogramos. La modalidad utilizada por el capturado es conocida por intentar evadir los controles mediante la simulación de roles dentro de la operación aeroportuaria, en este caso, el de piloto.

El hombre fue capturado en flagrancia y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sobre este operativo, el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, destacó el impacto que tiene este tipo de resultados en la lucha contra las redes del narcotráfico. Según explicó, la incautación no solo evita la circulación de sustancias ilícitas en mercados internacionales, sino que también representa un golpe financiero para las organizaciones criminales.

“Con este importante resultado operacional, la Policía Nacional afecta las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en más de 86 millones de pesos colombianos y evita la comercialización de cerca de 25.000 dosis de cocaína en mercados internacionales”, señaló el oficial.

Las autoridades continúan adelantando investigaciones para establecer si el capturado hacía parte de una red más amplia dedicada al tráfico internacional de drogas y si existen otros involucrados en esta modalidad que busca burlar los controles aeroportuarios.

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