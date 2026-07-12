Por: Caracol TV

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Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá siguen avanzando en el corredor de la avenida Caracas, uno de los sectores donde actualmente se concentran varias intervenciones para la construcción del viaducto. Uno de los nuevos cambios implementados por la Empresa Metro de Bogotá afectará a usuarios en el centro de Bogotá que usen con frecuencia la estación temporal Av. Jiménez, la cual está ubicada sobre la avenida Caracas con calle 10, un punto de alta circulación tanto para usuarios del sistema.

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Habrá nuevo cierre en la estación Av. Jiménez por obras del Metro

Como parte de esos trabajos, la Empresa Metro de Bogotá informó que, a partir de este sábado 11 de julio de 2026, quedará fuera de servicio el vagón norte de la estación temporal Av. Jiménez de Transmilenio. La decisión busca facilitar las maniobras de izaje de dovelas, estructuras prefabricadas que hacen parte del viaducto por donde circulará el sistema férreo.

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Este nuevo cierre se suma al del vagón central, que ya permanecía inhabilitado debido al desarrollo de las obras. De esta manera, los usuarios deberán adaptarse a una nueva distribución para ingresar y salir de la estación mientras avanzan las actividades constructivas. Además del cierre del vagón norte, las autoridades también confirmaron que quedará suspendido el paso por el cruce peatonal que comunica con ese sector de la estación. La restricción incluye:

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El cierre del cruce peatonal.

La suspensión del acceso al vagón norte.

La continuidad del cierre del vagón central.

Debido a estas modificaciones, el tránsito peatonal cambiará de manera temporal y los usuarios deberán seguir la señalización instalada en el lugar. Según la Empresa Metro de Bogotá, estas medidas son necesarias para desarrollar con seguridad las operaciones relacionadas con el montaje de las estructuras que conformarán el viaducto de la primera línea del Metro.

A partir del 11 de julio de 2026 🗓️ se cerrará el vagón norte de la estación temporal de TransMilenio de la Av. Jiménez 📍 para avanzar con el izaje de dovelas del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝. Conoce más en https://t.co/sFk3I0WY4j

Nuestro Metro avanza ✅. pic.twitter.com/uqMpr3qDFM — Metro de Bogotá (@MetroBogota) July 8, 2026

¿Por dónde será ahora el ingreso a la estación Av. Jiménez?

Mientras permanezcan las restricciones, el ingreso y la salida de los pasajeros de la estación temporal Av. Jiménez se realizarán únicamente por la calle 8. En la zona habrá personal de apoyo encargado de orientar a los usuarios sobre los nuevos recorridos y resolver inquietudes relacionadas con el acceso al sistema.

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Tenga en cuenta que las actividades de construcción se desarrollarán en horarios establecidos para reducir el impacto sobre la operación del sistema de transporte. Los cierres funcionarán así:

De lunes a viernes: desde las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m.



desde las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. Fines de semana: desde las 4:00 p. m. del sábado hasta las 4:30 a. m. del lunes.



desde las 4:00 p. m. del sábado hasta las 4:30 a. m. del lunes. Cuando haya lunes festivo: el cierre se extenderá hasta las 4:30 a. m. del martes.

Estos horarios permitirán que el equipo encargado de la obra realice el izaje de dovelas y otras actividades necesarias para la construcción del viaducto. Ante los cambios operativos, las autoridades sugieren a los usuarios tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Planear los desplazamientos con algunos minutos de anticipación.

Utilizar el acceso habilitado por la calle 8.

Seguir la señalización instalada en la zona de obras.

Atender las instrucciones del personal de orientación.

Consultar previamente las modificaciones en los servicios troncales mediante la TransMiApp o los canales oficiales de Transmilenio.

Mantenerse informado sobre nuevos cambios que puedan presentarse durante el avance de las obras.

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