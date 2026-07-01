Mientras que una entrada a Bogotá tuvo complicaciones, el diseño urbano tradicional de la calle 72 pasará de forma definitiva a la historia del desarrollo local. La Alcaldía Mayor transforma este neurálgico sector mediante la denominada Actuación Estratégica Calle 72 en la capital.

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RenoBo, sigla que identifica a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, asume el control técnico y administrativo del proyecto, indicó El Tiempo. El plan pretende consolidar uno de los centros de conexión ciudadana más significativos del territorio nacional.

La iniciativa articula directamente la primera y la segunda línea del Metro de Bogotá con las troncales de Transmilenio operantes sobre la Caracas, la NQS y la carrera 68. Por otra parte, la AEDA constituye la primera de las 25 actuaciones estratégicas contempladas formalmente en el POT vigente.

Esa reglamentación específica organizó tres grandes subdivisiones, determinando que dos de ellas conformarán las unidades funcionales denominadas como Ciudad Florida y Álamos. Estas estructuras buscan materializar el programa Bogotá Ciudad Portuaria, estableciendo ejes logísticos, servicios comerciales avanzados y zonas residenciales.

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La proyección constructiva abarca el levantamiento de más de 12.000 nuevas viviendas familiares, dando prioridad a la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Los planos oficiales adicionan cerca de 92.000 metros cuadrados de espacio público renovado y siete kilómetros de ciclorrutas funcionales.

Los operarios habilitarán 48 cruces peatonales seguros e implantarán más de 2.000 nuevos árboles nativos a lo largo de las avenidas. Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, explicó los objetivos primordiales de la intervención inmobiliaria sobre esta arteria de la capital:

“El objetivo de la actuación estratégica es transformar el eje de la Calle 72 como articulador de la estructura ecológica y el tejido económico, extendiendo los servicios financieros, promoviendo la generación de vivienda y orientando los nuevos desarrollos y la revitalización en torno al desarrollo del sistema Metro (línea 2) y demás sistemas de movilidad que llegan a este sector de la ciudad”, expuso el alto funcionario.

El incremento habitacional provee recursos financieros mediante plusvalías y cargas urbanísticas. “Como con las otras actuaciones, el crecimiento en el número de viviendas en esta zona permite financiar, a través de las cargas urbanísticas, estas transformaciones”, argumentó el director de la entidad encargada del proyecto.

La modernización urbana integra la adecuación de corredores verdes y la restauración ecosistémica del Canal Salitre. Igualmente contempla infraestructura cultural, redes de servicios modernizadas y un ordenamiento comercial integrado.

El perímetro de intervención abarca 140 hectáreas localizadas estrictamente en los linderos de la localidad de Barrios Unidos, un área que equivale a 196 canchas del estadio El Campín. Los límites espaciales se establecieron entre la avenida Caracas, la carrera 68, las calles 73 y 74, junto con las calles 68 y 71.

Diez vecindarios residenciales se integran al desarrollo constructivo: Concepción Norte, San Felipe, Colombia, Alcázares, Los Alcázares Norte, Once de Noviembre, la Merced Norte, Doce de Octubre, San Fernando y San Fernando Occidental.

RenoBo asignó un presupuesto de ejecución que se aproxima a los 851.706 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, Reyes aseguró que la inversión proyectada asciende a 172.000 millones de pesos en los próximos 20 años durante una declaración económica entregada al diario El Tiempo.

Las Juntas de Acción Comunal, gremios de comerciantes, colectivos ambientales, organizaciones femeninas y veedurías ciudadanas incidieron en el documento final. Los aportes comunitarios reestructuraron las pautas del diseño urbano planteado para los próximos 15 años.

La capital colombiana impulsa simultáneamente otras 24 actuaciones estratégicas. Entre los desarrollos priorizados destacan la Ciudadela Educativa y del Cuidado (Suba, Rincón de Suba y Tibabuyes), Distrito Aeroportuario Fontibón, Distrito Aeroportuario Engativá, Pieza Reencuentro (Centro Histórico, Teusaquillo y Puente Aranda), Reverdecer Sur (Rafael Uribe Uribe), 20 de Julio (San Cristóbal), Borde Usme (Usme Entrenubes), Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), Chucua La Vaca, Porvenir y Sevillana.

Los esfuerzos de renovación urbana se extienden también hacia Lagos de Torca, Nodo Toberín, Teleport-Santafé, Polo Cultural, Pieza Río Negro, Ferias, Campín Siete de Agosto, Chapinero Verde e Inteligente, Montevideo, Eje Tintal, Metro Kennedy, Fucha Metro y Eje Puente Aranda. La Zona Industrial de Bogotá (ZIBo) y el Distrito Aeroportuario Engativá (AEDA Engativá) resaltan como epicentros de productividad comercial regional.

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