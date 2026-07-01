El regreso a la rutina después del puente festivo de San Pedro se transformó en un auténtico dolor de cabeza para miles de colombianos. Pensando que iban a encontrar la autopista completamente despejada al viajar el martes 30 de junio, una multitud increíble de conductores colapsó la entrada sur de Bogotá durante la madrugada de este miércoles primero de julio. La situación en el municipio de Soacha es crítica y ha obligado a los ciudadanos a enfrentar retrasos monumentales para ingresar a cumplir con sus labores en la capital.

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De acuerdo con lo revelado por el periodista Edwar Porras, líder del sistema informativo ‘El Ojo de la Noche’, la afectación más grave tiene lugar en la zona de Alfagres, justo en la entrada al municipio de Soacha. El embotellamiento ha alcanzado una extensión nunca antes vista en este punto, retrasando hasta el doble de horas el viaje de los conductores.

El monumental trancón de la madrugada no se debe a un solo factor, sino a una tormenta perfecta de imprevistos en la vía. Aquí le resumimos las principales razones por las cuales el sur de la capital está completamente bloqueado:

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