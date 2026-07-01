El regreso a la rutina después del puente festivo de San Pedro se transformó en un auténtico dolor de cabeza para miles de colombianos. Pensando que iban a encontrar la autopista completamente despejada al viajar el martes 30 de junio, una multitud increíble de conductores colapsó la entrada sur de Bogotá durante la madrugada de este miércoles primero de julio. La situación en el municipio de Soacha es crítica y ha obligado a los ciudadanos a enfrentar retrasos monumentales para ingresar a cumplir con sus labores en la capital.
De acuerdo con lo revelado por el periodista Edwar Porras, líder del sistema informativo ‘El Ojo de la Noche’, la afectación más grave tiene lugar en la zona de Alfagres, justo en la entrada al municipio de Soacha. El embotellamiento ha alcanzado una extensión nunca antes vista en este punto, retrasando hasta el doble de horas el viaje de los conductores.
El monumental trancón de la madrugada no se debe a un solo factor, sino a una tormenta perfecta de imprevistos en la vía. Aquí le resumimos las principales razones por las cuales el sur de la capital está completamente bloqueado:
Las historias de desespero por parte de los conductores atrapados abundan en las redes sociales. Un claro ejemplo del colapso lo dio a conocer un viajero que venía desde el municipio de Girardot. Lo que normalmente es un trayecto estándar que tarda entre 3 y 4 horas de camino, ya completaba en la madrugada alrededor de 7 horas de viaje debido al fuerte trancón. Para colmo de males, el conductor aseguró que, tras toda esa odisea, todavía se encontraba bastante lejos de llegar a su destino final.
Se espera que en las próximas horas las autoridades de tránsito de Soacha y Bogotá se desplieguen en la zona de Alfagres para mitigar el embotellamiento y habilitar pasos alternos que ayuden a evacuar a los miles de conductores que siguen atrapados en el sur de la ciudad.
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