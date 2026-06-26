Miles de viajeros regresarán este lunes festivo 29 de junio a Bogotá luego de disfrutar del puente de San Pedro y San Pablo, una de las temporadas de mayor movimiento turístico del país, especialmente por las tradicionales fiestas de San Pedro en los departamentos del Tolima y Huila. Para evitar un colapso en los principales corredores de ingreso a la capital, las autoridades aplicarán el pico y placa regional.

Sigue a PULZO en Discover

La medida busca distribuir el ingreso de vehículos a Bogotá durante la operación retorno y disminuir los extensos trancones que suelen presentarse al finalizar los puentes festivos. Se espera que más de un millón de vehículos salgan de Bogotá durante el fin de semana y que cerca de 310.000 ingresen nuevamente por el corredor de la Autopista Sur, uno de los más congestionados del país.

El pico y placa regional funcionará únicamente durante el lunes festivo:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuya placa termine en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará permitido únicamente para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

El pico y placa regional aplica en los principales corredores de ingreso a Bogotá, entre ellos la Autopista Sur, la Autopista Norte, la calle 13, la calle 80, la carrera Séptima, la vía Suba-Cota, la vía La Calera, la vía a Choachí y la autopista Medellín, entre otros accesos a la ciudad.

En Soacha también fue diseñado un plan especial de movilidad para atender el alto flujo de vehículos. Más de 200 funcionarios, entre agentes de tránsito, vigías, unidades de la Policía de Tránsito y personal de la Gobernación de Cundinamarca, estarán desplegados durante toda la jornada para agilizar el tránsito y atender cualquier emergencia.

Además, entre las 4:00 y las 8:00 de la noche se habilitará un reversible por la vía Indumil para aumentar la capacidad de ingreso hacia Bogotá, especialmente por la Autopista Sur.

Las autoridades también coordinarán acciones con la Región Metropolitana, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, incluyendo la posibilidad de habilitar de manera controlada el carril exclusivo del sistema cuando los niveles de congestión lo requieran.

Debido a que continúan las obras de las fases II y III de TransMilenio sobre la Autopista Sur, las autoridades recomiendan salir temprano, consultar el estado de las vías antes de emprender el regreso y tener paciencia, pues se prevé una de las operaciones retorno más concurridas del año tras las multitudinarias celebraciones de San Pedro en ciudades como Neiva, Espinal, Ibagué y otros municipios del Tolima y Huila.

* Pulzo.com se escribe con Z