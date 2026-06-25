La investigación por la muerte de Natalia Villalba, la joven colombiana hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, comenzó a sumar nuevos elementos que podrían ser determinantes para esclarecer el caso. Ahora, una nueva evidencia conocida por las autoridades pone el foco sobre Matthew Ashley Foster Smith, ciudadano británico de 46 años que aparece como una de las últimas personas vistas con la víctima.

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Mientras la Fiscalía colombiana mantiene abiertas varias líneas de investigación, autoridades de al menos tres países estarían intercambiando información para ubicar el paradero del extranjero y reconstruir sus movimientos antes y después del crimen.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo y confirmada por fuentes de la Fiscalía, Matthew Ashley Foster Smith habría sido captado por cámaras de seguridad ingresando al apartamento que Natalia Villalba había alquilado en el edificio Morph, ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

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El cuerpo de la mujer fue encontrado posteriormente dentro de una maleta gris y bajo una ducha que, según los primeros hallazgos, permaneció abierta durante varios días.

Desde entonces, los investigadores avanzan en el análisis de registros de ingreso, movimientos migratorios, grabaciones y antecedentes del ciudadano británico.

Uno de los elementos que ahora revisan las autoridades colombianas corresponde a un expediente judicial abierto años atrás en Reino Unido. Según estableció El Tiempo a partir de documentos británicos, Foster Smith fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión por un caso relacionado con acoso contra una expareja.

El expediente señala que el extranjero habría seguido a la mujer hasta un gimnasio y posteriormente difundido imágenes íntimas después del fin de la relación. Sin embargo, dentro del proceso apareció un testimonio que hoy vuelve a ser observado con atención.

El testimonio que alertó a las autoridades británicas

Documentos revisados por autoridades británicas incluyen la declaración de un amigo cercano de Foster Smith, quien decidió acudir ante la Policía de Dorset tras recibir mensajes que consideró preocupantes.

Según quedó consignado ante un tribunal de la Corona de Bournemouth, el testigo aseguró que el ciudadano británico manifestó sentimientos de venganza hacia mujeres con las que había sostenido relaciones sentimentales.

En su declaración señaló que Foster habría expresado su intención de buscar un hacha y “destrozar a las mujeres”, agregando frases que posteriormente quedaron incorporadas al expe0diente judicial.

Fue precisamente esa alerta la que derivó en actuaciones policiales que terminaron con su arresto en ese momento. Posteriormente, según el proceso, Foster negó inicialmente las acusaciones y después aceptó cargos relacionados con el incumplimiento de una orden de alejamiento impuesta por las autoridades.

Por ahora, las autoridades colombianas no han atribuido responsabilidades penales ni han confirmado órdenes de captura dentro del caso Natalia Villalba.

Sin embargo, fuentes citadas por El Tiempo indican que los antecedentes conocidos y el eventual vínculo del británico con los últimos movimientos de la víctima podrían ser valorados dentro de las decisiones judiciales que se adopten en los próximos días.

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Entre las hipótesis que siguen bajo análisis está la posibilidad de solicitar mecanismos internacionales de localización si las pruebas recopiladas así lo justifican.

Mientras tanto, la investigación continúa centrada en reconstruir las últimas horas de Natalia Villalba y establecer qué ocurrió dentro del apartamento donde fue encontrada sin vida.

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