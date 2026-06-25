Por: Testigo Directo

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Un nuevo caso de violencia intrafamiliar ha conmocionado a los habitantes de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Alexander Ardila es señalado como responsable del asesinato de su pareja, Nini Johana Londoño, con quien sostuvo una relación durante más de una década y tuvieron tres hijas.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la relación atravesaba una profunda crisis marcada por constantes discusiones y conflictos personales. En una entrevista concedida a nuestra periodista Valentina Estupiñan, Alexander Ardila aseguró que una de las situaciones que más le generaba inconformidad era que su compañera realizara transmisiones en TikTok que, según su versión, incluían comportamientos que consideraba inapropiados frente a las menores de edad.

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Según el relato entregado por el propio acusado, durante una de esas transmisiones escuchó que un usuario le sugería a Nini Johana salir a comprar unas cervezas. Movido por los celos y la ira, decidió dirigirse hasta el lugar donde ella se encontraba. Allí, en una panadería del sector, se produjo el ataque que terminó con la vida de la mujer.

Las autoridades señalaron que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca. De acuerdo con la versión conocida en el proceso judicial, Ardila le habría propinado 12 puñaladas. Nini Johana Londoño falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El caso ha generado indignación entre familiares, vecinos y organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia contra las mujeres. Además de la pérdida de la víctima, la tragedia dejó a tres niñas sin el cuidado de sus padres. Actualmente, las menores se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que adelanta el acompañamiento correspondiente para garantizar sus derechos y bienestar.

Mientras avanza la investigación, Alexander Ardila permanece vinculado al proceso judicial y a la espera de una decisión definitiva por parte de las autoridades competentes. De ser hallado culpable, podría enfrentar una extensa condena por el homicidio de su pareja.

(Vea también: Identifican al hombre envuelto en la muerte de Natalia Villalba en Bogotá; ya habría huido del país)

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para buscar apoyo institucional y mecanismos de atención ante situaciones de conflicto familiar o violencia, con el propósito de evitar que diferencias personales o emocionales deriven en hechos irreparables como el ocurrido en Ciudad Bolívar.

Alexander Ardila en entrevista para Testigo Directo

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