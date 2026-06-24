Por: El Espectador

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La investigación por el homicidio de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 37 años hallada en un apartamento de rentas cortas en Chapinero, tomó un nuevo rumbo tras importantes revelaciones hechas este miércoles. Las autoridades lograron identificar plenamente a uno de los dos extranjeros vinculados al caso y confirmaron que este ya abandonó el territorio colombiano.

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Se trata del ciudadano británico Matthew Foster, quien al parecer sería la última persona en salir de la habitación de la modelo cucuteña. La Policía Judicial logró establecer que Foster se las arregló para eludir los controles aéreos y salió del país por tierra, cruzando el puente de Rumichaca en la frontera que divide a Colombia y Ecuador, según información revelada por Caracol Radio.

Las otras visitas al inmueble que investiga la Fiscalía

Aunque el cuerpo fue descubierto la tarde del lunes por el personal de limpieza al ingresar a hacer el aseo, los primeros indicios advierten que la muerte de Natalia Villalba se habría producido el pasado domingo, durante la segunda jornada de elecciones presidenciales en Colombia.

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Los investigadores trabajan sobre los detalles de la escena del hallazgo, como el cuerpo oculto dentro de una maleta gris que fue abandonada en el baño de lugar.

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Por otro lado, el rastreo de los movimientos en el edificio que renta habitaciones solicitadas por aplicativos como Airbnb, develó un dato que amplía el espectro de la investigación criminal. Las autoridades establecieron que a la habitación de la víctima ingresaron aproximadamente 15 personas a lo largo de las casi tres semanas en que la mujer permaneció alojada en el sitio.

Mientras avanza la identificación de cada uno de estos visitantes, las autoridades mantienen la búsqueda del segundo sospechoso clave, un ciudadano de nacionalidad estadounidense que, junto al británico Matthew Foster, son los principales involucrados en la investigación.

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