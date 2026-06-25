Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Una mujer que estaba haciendo su caminata tradicional por los alrededores de la capilla San Judas Tadeo, en el corregimiento San Félix, de Bello, encontró un extraño paquete en los alrededores de este templo religioso. Luego de informar a las autoridades, se dieron cuenta que era el cadáver de un hombre que estaba dentro de un costal y varias cobijas.

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Según los testigos, la mujer observó este contenido y en un comienzo se comunicó a la línea de la Policía, siendo ignorada. Sin embargo, tres horas más tarde, dos agentes del cuadrante llegaron a la zona y la mujer les dijo sobre el extraño paquete, por lo que se dirigieron al sitio y confirmaron que se trataba de un fallecido.

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Agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el sitio y realizaron la inspección al cuerpo sin vida de la víctima, aunque no lo extrajeron de esta envoltura, por lo que solo pudieron establecer que se trataba de un hombre y por algunos rasgos que se observaban se presume que tendría entre 20 y 25 años.

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Personas que transitaban por este templo aseguraron que el abandono de los despojos mortales se hizo en horas de la mañana, cuando esta vía tiene un bajo flujo vehicular, ya que en horas de la madrugada quienes pasaron por el sector no observaron nada irregular en este sector.

Se investiga si un carro que había subido por el costado del corregimiento San Cristóbal, de Medellín y bajado por este corredor sería el responsable de abandonar los despojos mortales de este hombre, en un hecho que se investiga si estaría relacionado con ajuste de cuentas de grupos criminales.

Los investigadores judiciales trasladaron el cadáver a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para las respectivas labores forenses, en las que se trabaja por establecer la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

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Con este nuevo hallazgo, ya van 15 personas encontradas en contenedores este año en el Valle de Aburrá. Lo delicado es que a falta de medio año, la estadística de esta modalidad criminal muestra un marcado aumento, puesto que en todo el 2025 fueron 18 casos.

El año pasado, a la fecha, se contabilizaban 11 muertes violentas bajo esta modalidad, la cual se presenta principalmente en el norte de Medellín y del Valle de Aburrá. En este año se han presentado casos en Medellín, Bello, Copacabana e Itagüí.

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