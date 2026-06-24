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La última vez que la familia de Lina María Guerra tuvo contacto con ella fue el 17 de enero de este año, cuando se comunicó desde Norfolk, Estados Unidos, con su cuñada, Paola Ramírez, en Medellín, Colombia, y desde ese día no se volvió a saber nada de Lina.
Al notar su ausencia, su hermano y único familiar en primer grado, Juan Diego Echevarría, contactó al esposo de Lina, David Varela, para preguntarle por ella y este le dijo que su mujer estaba presa por robar ropa interior en un almacén de la ciudad y le pidió a Juan Diego que confiara en él. Para reforzar esta afirmación el ex marino le envió a Juan Diego una foto generada con Inteligencia Artificial en la que Lina viste, presuntamente, un uniforme de una prisión.
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“Los hechos empiezan después de una mentira, de que ella había desaparecido, después de que estaba en prisión. Yo primeramente cuando vi la foto lo sentí enseguida por la mirada de ella, pues no era ella, o sea, yo ya pues no la veía yo ella ir y me puse a investigar muchas cosas, muchos factores de que en la cárcel donde él supuestamente fue no dejan entrar cámaras. Me puse yo a investigar y supuestamente el día que él fue a la visita no habían visitas”, afirma Juan Diego.Lee También
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Al no tener más información de su hermana, Juan Diego Echavarría entabló una denuncia por la desaparición de ella y David dejó de responderle. Días después Paola Ramírez, chatea con David Varela y este le dice que a Lina María le habían dado cinco años de prisión.
El 5 de febrero apareció el cuerpo de ella, lo que, además, causó incredulidad en su hermano por considerar él que Lina María era muy tierna, sensible y frágil y que él no se la imagina a ella metida en el congelador…
“Y después la encuentran muerta en su apartamento. Se empieza un caso con muchas agencias que estuvieron pues pendientes del caso y gracias a Dios lo lograron encontrar en Hong Kong.”
Horas después de que el Departamento de Policía de Norfolk y la Policía Estatal de Virginia declararán a Lina María Guerra desaparecida, David Varela fue pronunciado como sospechoso de la muerte de su esposa. El hombre tomó un vuelo a China, donde semanas después fue capturado y llevado de vuelta a los Estados Unidos. Primero a una corte de San Francisco, California, después a Norfolk, luego de haber sido ubicado en Hong Kong por autoridades estadounidenses…
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