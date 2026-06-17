La indignación se apoderó de las redes sociales y de los círculos políticos tras conocerse el comportamiento de Élder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘el Costeño’, durante su más reciente audiencia virtual. Señalado por las autoridades como uno de los cerebros detrás del plan criminal que cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, en el Parque de Modelia, el procesado compareció ante la justicia para avanzar en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, lejos de mostrar solemnidad o arrepentimiento por el magnicidio, Arteaga protagonizó un insólito momento de risas, quejas informales y bromas que obligaron a su propio abogado a intervenir de urgencia.

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Al inicio de la diligencia, mientras se habilitaba la conexión de las partes, alias ‘Chipi’ fue capturado por la cámara riéndose a carcajadas y conversando de forma folclórica con otro de los detenidos. Entre risas, el procesado soltó la frase “el payaso ríe para no llorar” antes de pedirle disculpas a los asistentes por su actitud relajada. Acto seguido, comenzó a relatar de manera desparpajada cómo terminó tras las rejas, comparando su situación con un fallido intento por alcanzar el “sueño americano”. En sus propias palabras, el detenido se burló asegurando que en la película de su vida él esperaba estar en una mansión con piscina, pero terminó viviendo en un “cambuche”.

El tono de recocha continuó cuando Arteaga empezó a quejarse abiertamente de su sitio de reclusión. Frente a la mirada atónita de los asistentes virtuales, alias ‘Chipi’ afirmó sin tapujos que se encuentra en “la peor cárcel” y lamentó con frustración que en el lugar no hay ni siquiera señal para sacar llamadas telefónicas. Su actitud desplicente y la falta de respeto hacia la gravedad del proceso por el asesinato del líder político encendieron las alarmas de su defensa técnica, que tuvo que pararlo en seco para evitar un desastre mayor en la diligencia pública.

Visiblemente preocupado, su abogado interrumpió la videollamada para exigirle cordura. El defensor le advirtió de manera tajante que guardara silencio debido a que en la sala virtual había una fuerte presencia de la prensa, mencionando explícitamente al equipo de Noticias Caracol. El jurista le llamó la atención advirtiéndole que los medios de comunicación podían malinterpretar sus comentarios y asumir que se estaba tomando el caso a juego. Tras el fuerte regaño, alias ‘Chipi’ bajó el tono, reveló que ese mismo día había recibido la visita de un hombre de apellido Sandoval y le solicitó a su apoderado gestionar un espacio privado de cinco minutos junto a su hermano para poder dialogar sin la vigilancia de los periodistas.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.