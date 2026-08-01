Por: El Espectador

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El más reciente atentado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Cúcuta sacudió tanto a la Policía Nacional como a la comunidad de Norte de Santander. De acuerdo con el general William Rincón, director de la Policía Nacional, el ataque se llevó a cabo con un camión bomba cargado con 15 artefactos explosivos, provocando heridas a once uniformados y dejando también a tres civiles lesionados, según confirmó la Defensoría del Pueblo. Este hecho, catalogado por las autoridades como un acto “vil y terrorista”, puso nuevamente en alerta las condiciones de seguridad en la región, en especial durante las festividades locales.

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La situación en Norte de Santander ha sido particularmente compleja esta semana. De acuerdo con reportes de El Espectador y la Defensoría del Pueblo, otros ataques tuvieron lugar casi simultáneamente: uno dirigido contra un mayor de la Policía en Puerto Santander cuando se desplazaba hacia Cúcuta, otro ataque armado contra el coronel Jorge Andrés Bernal Granada —comandante de la Policía en Norte de Santander— en la vía conocida como Curva Los Bananos, y un atentado con explosivos contra la vivienda del congresista Ariel Rodríguez en Los Patios. Las autoridades consideran que estos hechos forman parte de una oleada de violencia dirigida tanto a la fuerza pública como a la sociedad civil.

Según explicó el general Rincón, el atentado se perpetró a las 3:30 de la madrugada, en plena preparación de actividades de las ferias de Cúcuta 2026. Los uniformados afectados prestaban servicio en un punto estratégico destinado a garantizar la seguridad durante las festividades. El camión cargado de explosivos fue estacionado en una zona residencial cercana al Comando de Policía de Norte de Santander, intensificando el riesgo para quienes vivían y trabajaban en los alrededores. La magnitud de la explosión forzó el cierre inmediato de la avenida Los Libertadores y de algunos accesos clave a ese sector, además de causar daños materiales en instalaciones cercanas, como la sede de BBVA.

En el Consejo de Seguridad Extraordinario realizado tras el atentado, la Policía Nacional solicitó la cancelación del Superconcierto programado para las ferias, en el que estaban previstas presentaciones de artistas reconocidos, una medida preventiva para proteger la vida de los ciudadanos. Un elemento adicional que evidenció el impacto humano del ataque fue la muerte de “Gorda”, una perrita criolla que permanecía en la estación desde hacía ocho años, cuidada por los uniformados.

El general Rincón subrayó que este ataque constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), normativa que existe para proteger tanto a la población civil como a quienes participan en los enfrentamientos armados en contextos de conflicto interno.

¿Cuántas personas resultaron heridas en el atentado en Cúcuta atribuido al Eln?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, el atentado en Cúcuta dejó once uniformados heridos y tres civiles lesionados. Además, el ataque provocó la muerte de una perrita criolla que era atendida en la estación policial.

¿Por qué el general Rincón calificó el ataque en Cúcuta como una violación al Derecho Internacional Humanitario?

El general William Rincón consideró que el uso de un vehículo cargado con explosivos en una zona residencial y la afectación indiscriminada a uniformados, civiles y animales es una clara transgresión al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que busca proteger a la población civil y establecer límites en la conducta de las partes en un conflicto armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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