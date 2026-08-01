Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El asesinato de dos policías en el corregimiento Santiago Pérez, jurisdicción de Ataco, sur del Tolima, marcó profundamente la jornada del sábado 1 de agosto de 2026. Según información preliminar, difundida de manera oficial, este crimen habría sido cometido por integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La reacción de la gobernadora Adriana Magali Matiz fue inmediata y contundente, expresando su rechazo al hecho y exigiendo una respuesta rápida por parte de las autoridades.

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El ataque tuvo lugar en una de las zonas consideradas más delicadas del sur de Tolima, lo que generó una respuesta inmediata de parte de la mandataria local. En sus primeras declaraciones, Matiz calificó el asesinato como "cobarde y vil". Además, vinculó de manera preliminar la responsabilidad con estructuras armadas ilegales, en referencia a las disidencias de la extinta guerrilla. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la gobernadora fue enfática en pedir a la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y todos los organismos de inteligencia que den una respuesta inmediata y contundente. Subrayó que los responsables deben ser perseguidos "hasta lograr su captura o neutralización", mostrando así la gravedad con la que el Gobierno departamental asume el hecho.

Además de expresar solidaridad con las familias de los uniformados, Matiz reiteró la necesidad de no ceder terreno ante los grupos armados ilegales, enfatizando la importancia de continuar la lucha contra las economías ilícitas, en particular la extracción ilícita de metales, que son una de las fuentes de financiamiento de esas estructuras. "No podemos bajar la guardia frente a la amenaza que representan las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror y atacar a nuestra Fuerza Pública", puntualizó en su mensaje.

Un aspecto relevante de su pronunciamiento fue la advertencia sobre el riesgo de futuros actos violentos en la región. La gobernadora alertó que existen indicios que advierten sobre posibles acciones violentas y pidió que la información se asuma con la mayor seriedad por todas las autoridades competentes. Hizo, además, un llamado urgente al Ejército Nacional, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia para que refuercen de inmediato la seguridad, los controles y los patrullajes en toda la región, con el objetivo de evitar cualquier acción terrorista que pretenda alterar la tranquilidad en el sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de los policías en Ataco, sur del Tolima?

De acuerdo con la información preliminar entregada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, el asesinato de los dos policías en el corregimiento Santiago Pérez habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las FARC. Las autoridades aún investigan los detalles del crimen y la mandataria ha exigido resultados inmediatos de la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia.

¿Por qué la gobernadora del Tolima advierte sobre nuevas acciones violentas en la región?

La gobernadora Matiz advirtió en su pronunciamiento que existen indicios que apuntan a posibles acciones violentas adicionales en el sur del Tolima, razón por la cual hizo un llamado urgente a las autoridades para que se refuercen los controles y las medidas de seguridad, buscando anticiparse a cualquier amenaza de las estructuras armadas ilegales en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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