Por: Portal Bogotá

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Una compleja red delincuencial, dedicada a la venta fraudulenta de bienes inmuebles, fue descubierta recientemente gracias a las labores investigativas desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información oficial divulgada por la entidad, los hechos tuvieron lugar entre noviembre de 2025 y abril de 2026, afectando a usuarios en las ciudades de Bogotá, Mosquera y Funza. Como resultado de estas diligencias judiciales, dos presuntos integrantes de la organización fueron identificados y llevados ante la justicia.

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Según detalló el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), esta estructura criminal empleaba redes sociales como principal canal para promocionar los inmuebles, buscando captar el interés de potenciales compradores que deseaban adquirir vivienda o propiedades. El método consistía en alquilar previamente las viviendas seleccionadas, lo que les permitía contar con acceso legal, para luego hacerse pasar por los verdaderos propietarios. De este modo, lograban generar una falsa sensación de confianza en las víctimas.

Una vez atraídas las personas interesadas, la organización pactaba encuentros donde supuestamente mostraban los inmuebles y explicaban los detalles de la transacción. Además, se descubrió que los involucrados contaron, presuntamente, con la ayuda de empleados de notarías, quienes facilitaban la elaboración de documentos falsos, incluidos certificados de tradición y libertad. Estos papeles, que llevaban sellos falsificados, tenían el objetivo de dar aún mayor credibilidad al engaño ante los compradores.

La Fiscalía General de la Nación documentó al menos seis eventos en los que los legítimos propietarios de los inmuebles fueron suplantados y nunca ofrecieron sus bienes a la venta. La operación criminal culminaba en notarías previamente seleccionadas, en las que los supuestos vendedores formalizaban los negocios ilícitos y recibían sumas significativas de dinero. Una vez realizado el pago, los responsables cortaban todo tipo de comunicación con las víctimas. Se estima que, mediante este esquema, habrían obtenido fraudulentamente más de 500 millones de pesos.

Por estos hechos, la Fiscalía, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, imputó a los presuntos responsables delitos como concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la red de venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá y sus alrededores?

La red delincuencial utilizaba redes sociales para contactar a víctimas, alquilaba previamente los inmuebles y fingía ser propietaria legítima, mostrando las propiedades y usando documentos falsificados, con el apoyo de trabajadores de notarías, para cerrar transacciones fraudulentas y desaparecer una vez obtenido el dinero.

¿Cuáles son los delitos imputados a los capturados por la Fiscalía General de la Nación?

La Fiscalía General de la Nación les imputó delitos como concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público, en función de su presunta responsabilidad en la operación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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