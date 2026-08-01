Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave situación de orden público se vivió en la madrugada del sábado primero de agosto en Cúcuta. El Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander fue blanco de un atentado terrorista que, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dejó al menos ocho policías heridos, además de varios civiles afectados. Los hechos se presentaron cuando, según las primeras informaciones oficiales, un camión cargado con material explosivo fue detonado a escasos metros de la sede policial.

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La arremetida no se limitó a esa explosión inicial. Prácticamente de manera simultánea, fueron lanzadas al menos 16 rampas con artefactos explosivos; al mismo tiempo, hombres armados atacaron con rifles a las unidades policiales que se encontraban en la parte trasera del complejo. Este accionar coordinado y violento generó una situación de emergencia que puso en máxima alerta a los organismos de socorro y autoridades locales.

Como consecuencia directa de las detonaciones, una de las áreas internas del comando policial quedó envuelta en llamas, lo que agravó la emergencia y obligó a implementar un amplio operativo de respuesta. Los ocho uniformados lesionados fueron trasladados de inmediato a la Clínica Medical Duarte, donde han recibido atención médica especializada. El reporte preliminar indica, además, que varios civiles que transitaban cerca del lugar también resultaron heridos, aunque no se ha precisado el número exacto de afectados entre la población civil.

La zona permanece acordonada mientras que unidades especializadas de la Policía Nacional adelantan labores para garantizar la seguridad. Estos equipos trabajan, además, en la recolección de evidencias y pruebas que permitan esclarecer completamente lo sucedido e identificar a los autores intelectuales y materiales del atentado. Según datos oficiales de la Policía Nacional divulgados tras el hecho, en las próximas horas se entregará un informe completo sobre el estado de salud de los lesionados, los daños materiales ocasionados y los avances de la investigación.

Las autoridades reiteraron que "se adelantan todas las acciones para asegurar el área y establecer las circunstancias del atentado", en un esfuerzo por recuperar la tranquilidad en esta zona fronteriza.

¿Cuál fue el balance de heridos tras el atentado en el comando de Policía de Cúcuta?

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, el atentado terrorista dejó al menos ocho policías lesionados, quienes fueron remitidos a la Clínica Medical Duarte. También se reportó que civiles resultaron heridos, aunque no se detalló su número exacto en el balance inicial.

¿Cómo fue el ataque terrorista en el comando de Cúcuta y qué acciones tomaron las autoridades?

El ataque consistió en la detonación de un camión cargado con explosivos, seguida del lanzamiento coordinado de 16 rampas con artefactos explosivos y disparos con rifles contra el personal policial. De inmediato, las autoridades acordonaron la zona y desplegaron un operativo de emergencia para atender a las víctimas, asegurar el área y recopilar pruebas para avanzar en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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