Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El ataque contra el Comando de Policía de Norte de Santander dejó una marca de violencia e incertidumbre en Cúcuta, tras una madrugada marcada por explosiones y disparos de fusil. Según informó El Diario, el atentado ocurrió este sábado 1 de agosto cerca de la Central de Abastos de la ciudad, Cenabastos, y tuvo como objetivo directo las instalaciones del comando departamental de policía.

Sigue a PULZO en Discover

El reporte preliminar señala que el saldo de la acción violenta es de ocho policías y tres civiles heridos, dos de los uniformados con lesiones graves. Estas personas fueron trasladadas a hospitales de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada, mientras el municipio se mantiene bajo estricta vigilancia de las autoridades.

De acuerdo con las versiones iniciales recogidas por El Diario, los responsables utilizaron un vehículo cargado con explosivos, el cual detonaron en la vía que conecta la avenida Los Libertadores con Cenabastos. Tras la explosión principal, los atacantes arrojaron otros artefactos explosivos contra el complejo policial y dispararon ráfagas de fusil dirigidas a la parte posterior de las instalaciones, incrementando el pánico en la zona.

La fuerza de las detonaciones provocó un incendio y causó daños importantes no solo al comando de policía, sino también a edificaciones y bienes próximos. Entre las infraestructuras afectadas estarían la sede de una entidad bancaria, vehículos, apartamentos y otros establecimientos aledaños, resultado del alcance de la onda explosiva.

Como respuesta inmediata, la policía y las autoridades municipales cerraron la avenida Los Libertadores, especialmente en el sector de Unicentro, en ambos sentidos viales. El ingreso al área de Cenabastos también quedó bloqueado mientras equipos antiexplosivos, la Fiscalía y miembros de la Sijín —Seccional de Investigación Judicial y Criminal— adelantaban labores de inspección y recolección de pruebas.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, anunció su desplazamiento a Cúcuta con el fin de liderar la evaluación de la emergencia. Por su parte, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, canceló actividades oficiales para coordinar acciones de seguridad y expresarse en solidaridad con los perjudicados. Al mismo tiempo, se informó sobre una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la captura de los responsables materiales e intelectuales del atentado.

Hasta la publicación de este informe, ningún grupo armado se había atribuido el ataque. El incidente ocurre en medio de una escalada de violencia, pues sería el tercer atentado contra policías en la región durante la última semana, tras hechos similares en Puerto Lleras y en la vía El Zulia – Y de Astilleros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el saldo del atentado con carro bomba en Cúcuta según las autoridades?

El balance preliminar divulgado establece que ocho policías y tres civiles resultaron heridos, dos de ellos en estado grave. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos de la ciudad, de acuerdo con El Diario.

¿Quiénes son los posibles responsables del atentado contra el Comando de Policía de Norte de Santander?

Hasta el momento, ninguna organización armada se ha adjudicado la autoría del atentado. Las autoridades mantienen la investigación abierta y han ofrecido una recompensa para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.