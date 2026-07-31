Por: Noticiero 90 minutos

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Perder documentos personales como la cédula de ciudadanía, licencia de conducción, tarjetas bancarias u otros papeles importantes puede ser una gran preocupación para cualquier ciudadano en Colombia. Sin embargo, existen procedimientos claros que posibilitan tanto denunciar el extravío como gestionar la reposición de los documentos afectados de forma eficiente y segura. De acuerdo con la Policía Nacional, en la actualidad ninguna entidad pública está autorizada a exigir una denuncia formal sobre la pérdida de documentos para iniciar el trámite de reposición. Basta con la declaración del ciudadano acerca del extravío, lo que simplifica notablemente la solicitud de duplicados o reemplazos, eliminando barreras que antes frenaban este tipo de gestiones. No obstante, las autoridades siguen recomendando realizar una denuncia por la pérdida. Este paso, aunque opcional para la reposición, es crucial para dejar constancia del hecho y reducir los riesgos que implica el uso indebido de la documentación o una posible suplantación de identidad.

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Para quienes han extraviado documentos, la Policía Nacional ha habilitado canales digitales donde los ciudadanos pueden reportar la pérdida de manera sencilla. Este reporte ayuda a proteger su información personal frente a posibles fraudes. Además, resulta relevante distinguir entre pérdida y hurto: si los documentos simplemente se perdieron, se aconseja tramitar una constancia de pérdida; pero si se trató de un robo, debe hacerse una denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente, trámite que también puede realizarse de manera virtual. En casos de hurto, es clave bloquear de inmediato las tarjetas bancarias y empezar los trámites con las entidades pertinentes para obtener los nuevos documentos. Entre los papeles que suelen reportarse por pérdida figuran la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte, licencias, carnés y productos financieros.

El proceso de expedición de duplicados debe hacerse ante la entidad responsable de cada documento, por ejemplo, la Registraduría Nacional del Estado Civil para la cédula de ciudadanía, en la sede más cercana. Además, las autoridades insisten en que es fundamental vigilar constantemente los movimientos financieros y estar alerta ante cualquier uso no autorizado de la información personal, para evitar consecuencias mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar la pérdida de la cédula o documentos en Colombia?

Puede denunciar la pérdida de documentos personales en Colombia a través de los canales virtuales establecidos por la Policía Nacional, donde se facilita la radicación de una constancia. No es un requisito indispensable para solicitar un duplicado, pero la denuncia protege al ciudadano frente a eventuales fraudes o suplantaciones, según la Policía Nacional.

¿Qué diferencia hay entre reportar la pérdida y denunciar el robo de documentos en Colombia?

La diferencia principal radica en el trámite y la autoridad competente. En casos de pérdida, el reporte puede hacerse ante la Policía Nacional como constancia; por hurto, la denuncia debe hacerse formalmente ante la Fiscalía, presencial o virtualmente. Este procedimiento protege los derechos del ciudadano y ayuda a prevenir el uso indebido de su información personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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