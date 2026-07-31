Por: El Espectador

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El futuro de las regiones en Colombia fue tema central durante la feria Colombia son las Regiones, organizada en Bogotá y que sirvió como escenario para que líderes políticos y representantes departamentales fijaran posición frente a los próximos retos administrativos del país. Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, sostuvo que una verdadera reactivación económica solo será posible si se gobierna teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de las distintas regiones. Según Tavera, adoptar una visión regional impulsará la creación de riqueza colectiva y empresarial, facilitando que las oportunidades lleguen de manera efectiva a todos los territorios. Esta perspectiva busca alejarse del tradicional centralismo bogotano que, históricamente, ha concentrado decisiones y recursos en la capital, dejando a muchas zonas del país en el rezago.

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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, reforzó esta propuesta al manifestar el interés del próximo Gobierno nacional en trabajar sobre esquemas progresivos y realistas. De acuerdo con Lara, estos modelos deben ser acordes con la situación fiscal actual y construirse en concertación con los departamentos, con el objetivo de avanzar de forma genuina hacia la descentralización. Esto implicaría que funciones y competencias anteriormente reservadas al Estado central sean ejecutadas directamente desde los territorios, lo que representa un cambio estructural en la administración pública del país.

Adriana Matiz, gobernadora de Tolima, y Juvenal Díaz, gobernador de Santander, también respaldaron el mensaje de Tavera y subrayaron la importancia de que las regiones sean reconocidas como actores fundamentales en la gobernabilidad nacional. Por su parte, Abelardo de la Espriella, quien lidera los procesos de empalme regional en calidad de presidente electo, ha articulado un enfoque inclusivo, enviando mensajes contundentes tanto a los grupos criminales como a los ciudadanos de todos los departamentos, incluyendo gestos de igualdad para municipios donde su contrincante electoral resultó victorioso.

Durante uno de los más recientes encuentros en Cundinamarca, De la Espriella enfatizó que su mandato será incluyente, sin distinguir entre las diferentes poblaciones. Afirmó que la distancia con el gobierno central afecta incluso a municipios ubicados en las inmediaciones de Bogotá, evidenciando la urgencia de transformar la relación entre la Nación y los territorios.

En el evento estuvieron presentes Valerie Lafaurie, gerente para las regiones, así como los ministros designados de Interior y de Vivienda, Rodrigo Lara y Jaime Andrés Beltrán, quienes serán protagonistas en la implementación de las nuevas políticas para los departamentos.

¿Por qué se considera importante gobernar desde las regiones en Colombia?

Según declaraciones de Didier Tavera y varios mandatarios departamentales, gobernar desde las regiones es clave para avanzar hacia la reactivación económica nacional. Esta perspectiva busca que las decisiones y recursos lleguen a todos los territorios, permitiendo que las comunidades participen directamente en la construcción de riqueza y oportunidades, superando así la histórica centralización en Bogotá.

¿Qué significa el proceso de descentralización en el contexto administrativo colombiano?

El proceso de descentralización, de acuerdo con lo expresado por Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, implica transferir funciones y competencias del Estado central a los gobiernos departamentales. Esto permitiría que las regiones asuman mayores responsabilidades y ejecuten directamente políticas y proyectos, favoreciendo un desarrollo más equitativo y ajustado a las realidades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.