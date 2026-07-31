Por: El Espectador

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Hace un año, Bogotá vivió una experiencia única al transformar calles, museos, galerías y otros espacios culturales en escenarios para preguntar y explorar el significado de la felicidad. Más de 250 artistas participaron en la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, conocida como BOG25, atrayendo la atención de más de tres millones de ciudadanos que reflexionaron junto a estas obras sobre interrogantes como “¿qué significa ser feliz?” o “¿cómo se expresa la felicidad?”. Ahora, la capital colombiana se prepara para revivir esta conversación artística con BOG27, la nueva edición de este evento que, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, busca consolidar la ciudad como un epicentro cultural de alcance global.

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El foco de la BOG27 estará en analizar cómo los entornos naturales y construidos pueden ser espacios que den vida a relatos en los que se destaquen las relaciones entre las especies humanas. Además, este año, São Paulo (Brasil) será la ciudad invitada de honor. Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, reafirmó el valor que tiene el arte para conectar a la ciudadanía más allá de la polarización y destacó la importancia de mantener la Bienal como un espacio para el futuro y la integración con otras ciudades del continente.

La organización de la BOG27 estará a cargo de un equipo curatorial conformado por seis expertos. Juan Ricardo Rincón repetirá como director del evento, mientras que Elkin Rubiano se encargará nuevamente de la curaduría pedagógica. Les acompañan figuras internacionales y nacionales: Magalí Arriola y José Esparza Chong Cuy, ambos mexicanos, junto con María Paula Bastidas y Juliana Steiner Fraser, dos curadoras colombianas con experiencia en arte contemporáneo y proyectos curatoriales de talla internacional. Durante los próximos meses, este equipo evaluará propuestas de artistas que deseen participar, ya que el evento se realizará en septiembre del próximo año.

Uno de los principales apoyos anunciados para los participantes es la inversión de mil millones de pesos colombianos, destinados exclusivamente a estimular la creación y exhibición de las obras en diferentes categorías. Se abrieron así cuatro convocatorias dirigidas a propuestas inéditas, intervenciones barriales, instalaciones efímeras en lugares específicos y curadurías independientes, cada una con incentivos económicos y fechas de cierre definidas. Esto representa una oportunidad significativa para artistas y curadores interesados en exhibir propuestas que dialoguen con el territorio, la memoria y las realidades urbanas y sociales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las convocatorias y requisitos para participar en la BOG27?

La BOG27 cuenta con cuatro convocatorias principales: Bogotá inédita, intervenciones barriales, instalación efímera in situ y curadurías independientes. Cada categoría tiene requisitos y fechas de cierre específicas, así como incentivos económicos que varían desde cuatro millones hasta ciento diez millones de pesos colombianos, dependiendo de la modalidad y el impacto del proyecto. Los interesados deben presentar propuestas inéditas que se relacionen con el eje curatorial y que puedan dialogar con la ciudad y su diversidad social y espacial.

¿Quiénes integran el equipo curatorial de la Bienal de Arte y Ciudad de Bogotá 2027?

El equipo curatorial de la BOG27 está conformado por seis profesionales: Juan Ricardo Rincón (director del evento) y Elkin Rubiano (curador pedagógico), quienes repiten experiencia; Magalí Arriola y José Esparza Chong Cuy, quienes aportan su trayectoria internacional; así como María Paula Bastidas y Juliana Steiner Fraser, ambas colombianas especializadas en arte contemporáneo y gestión cultural. Este grupo será responsable de seleccionar las propuestas artísticas y conducir la línea conceptual de la bienal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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