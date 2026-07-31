Por: Portal Bogotá

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Avanzan a buen ritmo las obras del proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, especialmente en la construcción de la troncales del sistema de transporte masivo Transmilenio, específicamente sobre la avenida carrera 68. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se habilitó recientemente una nueva conectante de dos carriles que une la autopista Sur con la avenida carrera 68. Este tramo, ubicado en el barrio Venecia, cerca del nuevo puente vehicular, facilitará el flujo vehicular en sentido occidente a oriente, buscando agilizar el tránsito y disminuir los tiempos de desplazamiento en uno de los sectores clave del sur de Bogotá.

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Esta nueva vía fue autorizada en el marco del contrato IDU-345-2020, en cumplimiento de las obligaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la SDM. Según lo señalado por la entidad distrital, durante los próximos meses se continuarán realizando labores y mejoras adicionales en este tramo, con actividades previstas para iniciarse a partir del 1 de agosto de 2026 a la medianoche.

Con el fin de permitir la correcta ejecución de las obras y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Este instrumento regula la circulación mientras avanza la intervención en la zona. Así, los vehículos particulares y de servicio público que circulan en sentido occidente-oriente sobre la autopista Sur, seguirán utilizando la paralela de la autopista (identificada en los mapas oficiales con color rojo). Aquellos que necesiten tomar la avenida carrera 68 hacia el norte deberán emplear el desvío actual, que incluye transitar por la carrera 54 al sur, continuar por la diagonal 45B sur hacia el oriente, y retomar por la carrera 53 al norte para empalmar nuevamente a su recorrido original.

De igual forma, los paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ubicados en la autopista Sur en sentido occidente-oriente serán reubicados sobre el corredor, para adaptarse a la nueva circulación vehicular. Los vehículos pesados, especialmente camiones con más de tres ejes, contarán con rutas específicas por la avenida Boyacá al norte. Por su parte, la movilidad peatonal y de ciclistas no sufrirá afectaciones, permitiendo a estos usuarios continuar transitando normalmente por la infraestructura existente.

¿Cómo beneficia la nueva conectante de la autopista Sur con la avenida carrera 68 a los habitantes del sur de Bogotá?

La habilitación de esta nueva vía de dos carriles busca reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad en una de las áreas más transitadas del sur de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, permitirá un flujo más ágil en sentido occidente a oriente, especialmente para quienes transitan cerca al barrio Venecia y utilizan la autopista Sur en combinación con la carrera 68.

¿En qué consiste el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) implementado en las obras de Transmilenio por la carrera 68?

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT), autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, establece desvíos, reubicación de paraderos de SITP y rutas alternas para vehículos particulares y de carga, con el propósito de garantizar seguridad y fluidez durante la ejecución de las obras, sin afectar a peatones ni ciclistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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