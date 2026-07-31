Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Barrios Vivos’, impulsado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) de Bogotá, presentará este sábado 1 de agosto de 2026 el evento ‘Puertas del Sol - La Voz de los Ancestros’. Esta iniciativa se llevará a cabo a partir de las 2:00 p. m. en el barrio Villas de Granada, localidad de Engativá, y se destaca por su entrada libre y su propuesta orientada a la conciencia ecológica y al fortalecimiento del tejido social, dirigida a público de todas las edades, de acuerdo con la información oficial difundida en el portal de la Alcaldía de Bogotá.

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La jornada propone una experiencia cultural y artística multidisciplinaria en la que confluyen teatro inmersivo, desfiles de vestuario alegórico, danza, capoeira y música en vivo, teniendo como escenarios los parques del sector de Villas de Granada. Todo el proceso fue co-creado por la comunidad y la SDCRD, con la participación activa de más de 30 líderes barriales, artistas, diseñadores y lideresas locales, quienes identificaron elementos comunes que fortalecen la identidad colectiva e impulsan la cohesión social en el sector.

En el núcleo temático del evento está la protección del humedal Meandro del Say, fuente hídrica relevante en Engativá, y la sensibilización acerca de la importancia de los ecobosques y los cuerpos de agua de la zona noroccidental de Bogotá. Según la programación, la actividad central será la obra teatral inmersiva ‘Eco-loco no, ¡Ecológico sí!’, protagonizada por Don Ecoloco, quien experimenta una transformación gracias a figuras conceptuales como la Madre Tierra, la Sabedora del Agua y animales de la fauna local. La pieza usa recursos del humor y la mitología muisca –a través del personaje de la diosa Huitaca– para resaltar el paso de una actitud desinteresada hacia la responsabilidad ambiental.

El recorrido iniciará en el Ecobosque Urbano Parque de Las Brujas (calle 78 con carrera 113A) y cerrará en el Parque Principal Villas de Granada (carrera 112A con calle 78). El evento cuenta con la participación de artistas destacados como Angélica Mora, Paula Féllez y Jorge Mario Zumaqué, bajo la organización del Colectivo de Artistas Locales y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

‘Barrios Vivos’ es una estrategia de innovación social desarrollada desde la Alcaldía Mayor de Bogotá que ha impulsado la realización de más de 200 laboratorios culturales y ha llegado a 52.000 personas en las 20 localidades de la ciudad desde 2024. La administración actual, liderada por Carlos Fernando Galán, espera cerrar con 366 laboratorios enfocados en potenciar la identidad y la innovación social en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el propósito principal del evento ‘Puertas del Sol - La Voz de los Ancestros’ en Engativá?

El evento busca fortalecer la conciencia ecológica y promover la regeneración del tejido social en el barrio Villas de Granada, resaltando la protección del humedal Meandro del Say y la importancia de los cuerpos de agua y áreas verdes del sector a través de actividades artísticas y culturales co-creadas con la comunidad.

¿Qué es el programa ‘Barrios Vivos’ de Bogotá y cómo impacta a la comunidad?

‘Barrios Vivos’ es una estrategia de innovación social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ejecutada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Se enfoca en promover la cohesión, integración e identificación a partir del arte, la cultura y el patrimonio. Desde 2024 ha desarrollado más de 200 laboratorios culturales, beneficiando a más de 52.000 personas en todas las localidades de la ciudad, con metas futuras de ampliar su cobertura e impacto social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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