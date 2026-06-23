Poco a poco se van conociendo detalles del trágico caso de Natalia Villalba, la mujer que fue hallada muerta en una exclusiva zona de Bogotá. La modelo de 36 años fue encontrada dentro de una maleta en el edificio Morph, en la calle 95 con carrera 21, y su madre dio detalles del caso.

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Claudia Villalba, mamá de la víctima, dio a conocer en El Tiempo que su hija no le contestaba mensajes desde el pasado jueves 18 de junio. Además, agregó que la ahora fallecida era empresaria, pero no tiene certeza en qué sector se especializaba.

Natalia Villalba fue encontrada en una valija gris en el apartamento 702 del edificio ubicado en el Chicó, norte de la capital, el cual era usado para servicios de Airbnb. Una mujer encargada de la limpieza del lugar encontró a la víctima este lunes 22 de junio cuando se disponía a hacer sus labores.

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La mujer de 36 años estaba en la ducha del lugar, la cual estaba con la llave abierta y con el agua cayendo encima de la maleta donde estaba la víctima. Inicialmente, Villalba estuvo en el apartamento con un estadounidense del 3 al 7 de junio y luego extendió su estadía en ese inmueble hasta el 21.

En ese lapso de tiempo ingresó un británico al lugar, quien quedó en cámaras de seguridad moviendo unas sábanas a la zona de lavandería del edificio. Actualmente, ambos extranjeros están desaparecidos y la justicia los busca para que den explicaciones sobre lo que ocurrió en aquel piso 702.

Por su parte, los seres queridos de Natalia Villalba buscan que se aclaren las incógnitas del caso, como que el celular de la fallecida haya desaparecido. A su vez, están a la espera de que les entreguen el cuerpo, que sigue Medicina Legal por la respectiva necropsia.

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