La llegada de cientos de integrantes de la comunidad indígena Misak a Bogotá mantiene la atención de las autoridades distritales, que monitorean las movilizaciones y buscan evitar afectaciones mayores a la movilidad y al orden público en la capital. Los manifestantes partieron desde el sector de Tunía, en el municipio de Piendamó, Cauca, con el propósito de exigir la apertura de un diálogo directo con el Gobierno Nacional, reportó La FM.

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Según los líderes de la movilización, el principal objetivo del desplazamiento es lograr que el Ejecutivo escuche las peticiones de sus comunidades y atienda una serie de reclamos relacionados con procesos de formación y compromisos estatales que, aseguran, no han sido cumplidos. La caravana recorrió varios departamentos antes de llegar al centro del país.

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Las cifras sobre el tamaño de la movilización varían según las fuentes consultadas. Algunos reportes indican que cerca de 400 indígenas se desplazaron en una docena de chivas y una camioneta, mientras que la Alcaldía de Bogotá informó que el grupo está conformado por aproximadamente 500 personas que viajan en cerca de 23 vehículos entre chivas y otros medios de transporte.

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En medio de las manifestaciones, la administración distrital confirmó que la comunidad Misak decidió cambiar temporalmente el punto de concentración. De acuerdo con la Alcaldía, los manifestantes se ubicaron en el entorno de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en el Centro Administrativo Nacional (CAN), sobre la calle 26, donde esperan avanzar en sus solicitudes ante el Gobierno.

Más manifestaciones en Bogotá

Otra de las manifestaciones reportadas en Bogotá tuvo lugar en la localidad de Santa Fe, específicamente en la calle 28 #13A-15, donde funcionarios del Ministerio de la Igualdad mantienen una protesta para exigir soluciones frente al pago de sus liquidaciones. Según informó la Secretaría Distrital de Gobierno, los trabajadores expresaron su inconformidad por la situación laboral y anunciaron una reunión con delegados del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), el Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo para buscar acuerdos. Hasta el momento, las autoridades indicaron que la movilización no genera afectaciones en la movilidad del sector.

⏰ #TMAhora (4:31 p. m.) 📍 Carrera 7ª con calle 28: ⛔️ Por presencia de manifestantes, las rutas duales M82, D81 y M86 realizan desvíos por la calle 26 al occidente. 🚎 Las siguientes rutas de TransMiZonal implementan desvíos: GL519, AH620, AG537, AG506, T40, AG547, AH642,… pic.twitter.com/rbxWjC6MNF — TransMilenio (@TransMilenio) June 23, 2026

De manera paralela, Bogotá Tránsito reportó otra movilización que avanzó por la carrera Séptima con calle 45, en sentido sur-norte, provocando afectaciones viales sobre la calzada. La protesta obligó a las autoridades a desplegar acompañamiento y monitoreo para garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto en la circulación de vehículos. La movilización se sumó a la jornada de protestas que se desarrolla este lunes en distintos puntos de la capital colombiana.

#GestiónDelTráfico [04:40 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta manifestación y avanza por la Carrera 7 con calle 45, sentido Sur – Norte, generando afectación vial en la calzada. Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/MpvTydgyMo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 23, 2026

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