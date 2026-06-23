Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Miles de motociclistas en Bogotá podrían enfrentar la suspensión de su licencia de conducción debido al fortalecimiento de las acciones de control que viene adelantando la Secretaría Distrital de Movilidad contra quienes incumplen de manera reiterada las normas de tránsito.

Sigue a PULZO en Discover

La entidad informó que ha intensificado los procesos administrativos dirigidos a conductores reincidentes, es decir, aquellos que acumulan más de una infracción en un periodo igual o inferior a seis meses. De acuerdo con la normativa vigente, este comportamiento puede derivar en la suspensión temporal de la licencia de conducción.

(Lea también: Colombia alcanza récord en ventas y producción de motocicletas y se posiciona entre los diez mayores mercados globales)

En este contexto, la Secretaría señaló que durante 2026 se han abierto más de 1.500 investigaciones administrativas contra motociclistas reincidentes. Estas actuaciones hacen parte de una estrategia orientada a promover el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir los riesgos asociados a conductas que afectan la seguridad vial.

Lee También

Adicionalmente, el Distrito inició más de 7.000 investigaciones relacionadas con infracciones cometidas por motociclistas. Las autoridades han expresado su preocupación por la persistencia de comportamientos que ponen en riesgo tanto a los conductores como a peatones, ciclistas y demás actores viales.

Entre las conductas que con mayor frecuencia originan estos procesos se encuentran la circulación sobre andenes, la invasión de ciclorrutas y el tránsito por espacios exclusivos para peatones. Según la Secretaría de Movilidad, estas acciones representan un riesgo para la integridad de las personas y generan conflictos en la convivencia dentro del espacio público.

¿Cuántas licencias de conducción se han suspendido en Bogotá durante el 2026?

Es importante destacar que las sanciones pueden ser más severas para quienes continúan infringiendo las normas. En casos de reincidencia reiterada, la suspensión puede extenderse hasta un año o incluso por un periodo superior, dependiendo de la evaluación realizada dentro del respectivo proceso administrativo.

(Recomendado: Alerta por nuevas estafas al comprar motocicletas en Colombia: hay cerca de 3.000 víctimas)

Las cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad muestran que entre enero y junio de 2026 ya se han suspendido 529 licencias de conducción a motociclistas por reincidencia en infracciones de tránsito, una cifra que evidencia el alcance de las medidas implementadas por la administración distrital.

Los registros oficiales también permiten identificar las infracciones más frecuentes entre los conductores de motocicleta. La conducta que encabeza el listado corresponde al código C24 del Código Nacional de Tránsito, relacionado con el incumplimiento de las disposiciones específicas para la conducción de motocicletas. Entre enero y mayo de 2026 se impusieron 28.498 comparendos por esta infracción.

Le siguen otras conductas recurrentes como circular sin la revisión técnico-mecánica vigente, que generó 13.489 sanciones; conducir sin licencia de conducción, con 12.782 comparendos; estacionar en sitios prohibidos, con 9.420 casos; y transitar por zonas restringidas o en horarios no autorizados, una infracción que acumuló 8.311 registros durante los primeros cinco meses del año.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.