La NKD 125 de AKT se consolidó como la moto más vendida en Colombia durante 2026, según cifras de Andemos, con 27.782 unidades comercializadas entre enero y abril.

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El modelo se ha convertido en una de las principales opciones de movilidad por su bajo costo, economía de combustible y facilidad de mantenimiento. AKT espera cerrar el año con más de 210.000 motocicletas vendidas, impulsada principalmente por este modelo insignia, detalla La República.

Tener una NKD 125 implica gastos mensuales que van desde $ 321.434 si se compra de contado, equivalente a unos $ 3,85 millones al año. Dentro de esos costos se incluyen gasolina, Soat, seguro todo riesgo, mantenimiento y parqueadero, añade ese medio.

Solo en combustible, el propietario debería destinar cerca de $ 988.908 al año, tomando como referencia recorridos diarios promedio de 20 kilómetros.

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Sin embargo, el costo aumenta considerablemente si la motocicleta se adquiere mediante financiación. Con un crédito que cubra el 100% del valor, la cuota y manutención podrían llegar a $ 821.409 mensuales, es decir, casi $ 9,85 millones al año.

En el mercado también se destacan modelos de Grupo UMA y Yamaha, mientras que Honda participa con la XR190L2.0 como uno de los modelos más vendidos del país.

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