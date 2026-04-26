El auge de las plataformas de domicilios en Colombia no solo ha cambiado la forma en que millones de personas consumen, sino también cómo trabajan. En ese contexto, empiezan a aparecer nuevas alternativas que podrían marcar una diferencia real para los domiciliarios, especialmente en temas de costos, tiempo y productividad.

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Una de esas apuestas viene de Motai, una compañía que, aunque nació hace apenas año y medio enfocada en la venta de motos usadas, hoy está ampliando su modelo hacia soluciones más integrales de movilidad. Y ahí es donde aparece un punto clave: las motos eléctricas y, sobre todo, el sistema de intercambio de baterías, conocido como ‘battery swapping’.

Este modelo, que ya ha sido implementado en otros países, busca resolver uno de los principales dolores de cabeza para quienes trabajan con moto: el tiempo de carga. En lugar de esperar horas para recargar una batería, los usuarios pueden simplemente cambiarla por una completamente cargada en estaciones especializadas, lo que les permite seguir trabajando sin interrupciones.

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Para los domiciliarios, esto no es un detalle menor. Cada minuto cuenta en un trabajo donde los ingresos dependen directamente de la cantidad de servicios hechos. En ese sentido, eliminar los tiempos muertos por carga podría traducirse en más entregas y, por ende, mayores ingresos diarios.

Además, el uso de motos eléctricas también impacta el bolsillo. Aunque la inversión inicial suele ser una barrera, el ahorro en combustible y mantenimiento es uno de los principales atractivos. Por eso, modelos como el ‘renting’ —que también empieza a tomar fuerza en el país— buscan facilitar el acceso a este tipo de vehículos sin necesidad de endeudarse.

De hecho, el crecimiento del sector respalda estas nuevas apuestas. Solo en 2025, la venta de motos nuevas en Colombia superó el millón de unidades, con un aumento cercano al 35 % frente al año anterior. A esto se suman más de un millón de traspasos de motos usadas, lo que confirma que este vehículo sigue siendo protagonista en la movilidad del país.

En paralelo, el ‘renting’ de motos crece a ritmos superiores al 30 % anual, impulsado en gran parte por las aplicaciones de domicilios. Este modelo permite a los trabajadores acceder a una moto en buenas condiciones, pagando cuotas accesibles y sin los requisitos tradicionales de crédito.

En ese escenario, la incorporación de opciones eléctricas con intercambio de baterías podría ser un punto de quiebre. No solo por la eficiencia operativa, sino también porque abre la puerta a una movilidad más sostenible en un sector que hoy depende en gran medida de combustibles fósiles.

Eso sí, el reto no es menor. Para que este tipo de soluciones realmente despeguen, será clave la expansión de la infraestructura de estaciones de intercambio y la confianza de los usuarios en un sistema que aún es nuevo en el país.

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Por ahora, lo cierto es que el mercado se está moviendo rápido y los domiciliarios están en el centro de esa transformación. Lo que antes era simplemente una herramienta de trabajo, hoy se está convirtiendo en un ecosistema completo de soluciones que busca hacer más rentable —y menos desgastante— el día a día sobre dos ruedas.

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