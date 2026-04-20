La plataforma de domicilios Rappi informó que en las últimas semanas ha intensificado sus medidas de seguridad, lo que ha derivado en el bloqueo de más de 2.300 cuentas asociadas a posibles irregularidades dentro de su aplicación ‘Soy Rappi’.

Sigue a PULZO en Discover

Según indicó la compañía en un comunicado, estas acciones se enmarcan en la implementación de nuevas reglas antifraude que comenzaron a regir desde el pasado 17 de marzo. Entre las principales causas de bloqueo se encuentran el uso de múltiples cuentas por una misma persona, inconsistencias en la información financiera, el alquiler o uso compartido de perfiles, así como comportamientos asociados a fraude.

(Lea también: Bloqueados por violentos: Rappi expulsó a 13 repartidores tras grave reclamo de Galán en Bogotá)

La empresa explicó que cuenta con un sistema de control que incluye validación de identidad desde el momento del registro, monitoreo permanente y herramientas tecnológicas diseñadas para detectar patrones irregulares en el uso de las cuentas.

Lee También

De acuerdo con las cifras entregadas, actualmente se realizan más de 29.000 validaciones diarias, de las cuales cerca del 25 % son rechazadas por no cumplir con los estándares establecidos.

“La seguridad en la plataforma no es negociable. Cuando detectamos y corroboramos un uso indebido, actuamos de inmediato”, señaló la compañía en su pronunciamiento.

Rappi también aseguró que trabaja de manera articulada con las autoridades para investigar posibles casos de fraude, garantizando el debido proceso en cada situación. Asimismo, indicó que existen canales formales para que los usuarios afectados puedan solicitar la revisión individual de sus casos.

(Vea también: Rappi recibe duro golpe tras sanción de $ 4.000 millones: SIC explicó los motivos de la multa)

La compañía enfatizó que estas medidas no representan a la mayoría de quienes usan la plataforma. Según el reporte, más de 70.000 repartidores operan de manera regular y cumplen con las condiciones establecidas.

Finalmente, la empresa reiteró que continuará fortaleciendo sus controles con el objetivo de garantizar una operación segura, confiable y transparente para usuarios, aliados y repartidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.