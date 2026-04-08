La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Rappi S.A.S. con multas que superan los $ 4.003 millones, tras identificar múltiples vulneraciones a los derechos de los consumidores en dos investigaciones administrativas.

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La entidad evidenció fallas en la calidad del servicio, como la entrega de productos en mal estado, incompletos, equivocados o fuera del tiempo prometido, así como deficiencias en la atención de peticiones, quejas y reclamos, con respuestas tardías o inexistentes y dificultades para hablar con agentes humanos.

También se comprobó el incumplimiento de la garantía legal, incluyendo casos en los que los productos no fueron entregados.

La SIC detectó cobros no autorizados en membresías como Rappi Prime y Rappi Pro, así como falta de información clave, como el precio por unidad de medida en algunos productos.

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Además, encontró publicidad engañosa en el servicio “Turbo”, que prometía entregas en 10 minutos sin cumplirlas, e inconsistencias en promociones sin condiciones claras.

La investigación reveló cláusulas abusivas en los términos y condiciones que limitaban derechos del consumidor, así como la ausencia de mecanismos adecuados para el seguimiento de reclamaciones.

La reincidencia de la empresa en sanciones fue determinante para la gravedad de la multa.

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