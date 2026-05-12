Recientemente se conoció otro caso de inseguridad en Bogotá, lo que es posiblemente el principal dolor de cabeza y temor de los ciudadanos, que ya piensan dos veces en dónde caminar cuando salen a las vías públicas. Ahora, ocurrió un robo en el Hornitos del barrio Quinta Paredes, donde amigos de lo ajeno se llevaron una motocicleta del parqueadero.

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De acuerdo con Sebastián González, propietario del vehículo hurtado en la sede de Teusaquillo de la reconocida cadena de panaderías, la situación se presentó sobre las 6:40 de la tarde del pasado lunes 11 de mayo.

El hombre dejó su moto en el estacionamiento de la avenida Esperanza (calle 24) con carrera 44a, donde hay importantes locaciones como Corferias, el búnker de la Fiscalía o la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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“Me dieron el recibo y salí a hacer las diligencias que tenía que hacer. Como a las 8:45 volví a recoger mi moto y el operador me dice que cree que la moto no está, que se la llevaron”, aseguró González en Pulzo.

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Luego de la insólita respuesta que recibió, la víctima entró al parqueadero y confirmó que le habían robado su moto negra con rojo. Inmediatamente, pidió respuestas en el lugar, donde le aseguraron como si nada que eso ha pasado allí en ocasiones anteriores. Se llamó a la Policía para testificar lo ocurrido.

“Ellos hicieron la llamada al cuadrante, llegó la Policía, bajó el supervisor del operario, quien nos dijo muy tranquilamente que no era la primera vez que pasaba”, agregó la víctima a este medio de comunicación.

El motociclista aseguró que en ese Hornitos no le permitieron ver las cámaras de seguridad porque tenía que llegar con una denuncia oficial o con la solicitud de su aseguradora. Finalmente, hizo el proceso en la Fiscalía y está a la espera del número de la noticia criminal.

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