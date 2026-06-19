En medio de la tensión que se vive por las elecciones presidenciales en Colombia, también se pone la lupa a una alerta para el mercado de las motocicletas en Colombia y que queda sobre la mesa en 2026 al evaluar las cifras preocupantes por parte de los expertos.

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Los delincuentes han comenzado a utilizar ubicaciones falsas en Google, páginas web fraudulentas, perfiles en redes sociales y canales de mensajería para suplantar concesionarios y marcas reconocidas, afectando a compradores que buscan adquirir una moto de manera legítima, según comunicado de Movemos Colombia.

De acuerdo con datos recopilados por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, en los últimos años se han reportado cerca de 3.000 casos relacionados con este tipo de fraudes, lo que evidencia la importancia de que los consumidores consulten siempre canales oficiales y verifiquen la información antes de realizar cualquier pago.

El tema cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la motocicleta es hoy el principal vehículo de acceso al trabajo, al estudio y al emprendimiento para millones de colombianos, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3.

Más allá del impacto que estos delitos puedan tener sobre las empresas o las marcas, la principal preocupación es la afectación económica y social que sufren miles de personas que pierden sus ahorros al intentar adquirir una motocicleta.

Por ello, promover una cultura de compra segura no solo protege el patrimonio de los consumidores, sino que contribuye a que más personas puedan avanzar en sus proyectos personales y económicos con confianza.

Las cifras recopiladas por el gremio evidencian que los delincuentes suelen enfocar sus estafas en motocicletas con alta demanda y disponibilidad limitada en el mercado, aprovechando el interés de los compradores por acceder rápidamente a determinados modelos.

Por esta razón, categorías como las motos Scooter, las Doble Propósito y sobre todo, las motocicletas Street (motos de calle) aparecen con frecuencia entre los reportes recibidos.

Los casos reportados muestran que las motocicletas de hasta 200 cc concentran aproximadamente la mitad de las denuncias registradas. El resto se distribuye entre fraudes asociados a repuestos (22 %), servicios de mantenimiento (16 %) y motocicletas de mayor cilindraje (12 %).

Uno de los hallazgos más relevantes es la transformación del fenómeno durante los últimos años, entre 2021 y 2022 predominaban los hurtos aislados y casos puntuales de abuso de confianza.

En 2024 aparecieron modalidades más complejas como cartas de crédito falsas, facturas adulteradas, suplantación de marcas y cheques modificados.

Mientras que en 2025 y 2026 se ha identificado un salto importante en la sofisticación de los fraudes donde hoy los delincuentes crean ubicaciones y perfiles falsos en Google cerca de concesionarios reales, utilizan fotografías auténticas de puntos de venta, suplantan asesores comerciales, crean páginas web fraudulentas e incluso modifican documentos enviados por WhatsApp para dar apariencia de legalidad.

“Estamos viendo una transformación del fraude. Antes el riesgo estaba en una oferta sospechosa, hoy los delincuentes pueden aparecer en buscadores como Google como si fueran un concesionario legítimo, utilizar imágenes reales y documentos aparentemente válidos. Eso hace que la prevención y la verificación sean más importantes que nunca”, agregó García.

Casi uno de cada dos fraudes reportados entre enero de 2025 y mayo de 2026 se originó a través de perfiles falsos en Google complementadas con conversaciones por WhatsApp.

A esto se suman pagos solicitados a billeteras digitales de terceros como Nequi o Daviplata 30 %, documentos adulterados 12 % y páginas web falsas que utilizan la identidad visual de marcas y distribuidores autorizados 10 %. Las compañías también han identificado más de 25 sitios web fraudulentos relacionados con marcas o concesionarios del sector motociclista.

Los reportes recopilados evidencian que estas modalidades de fraude se presentan tanto en grandes ciudades como en municipios intermedios del país.

La distribución de los casos muestra una mayor concentración en algunas zonas urbanas, aunque ninguna región está exenta del riesgo. Entre mediados de 2023 y abril de 2026, una de las ensambladoras consultadas identificó que el 48% de los reportes se concentró en Medellín, el 28% en Cali y el 24% en Bogotá.

La industria también ha identificado una concentración relevante de reportes en algunos municipios de Córdoba, lo que evidencia que este fenómeno ya no se limita a las principales ciudades del país.

Los casos reportados demuestran que estas modalidades de fraude afectan tanto a grandes ciudades como a municipios intermedios, por lo que ningún comprador debería asumir que está libre de riesgo por su ubicación geográfica.

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