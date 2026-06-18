La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, fue capturada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mientras atendía una indagatoria relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La congresista compareció ante la Corte luego de que la magistrada Cristina Lombana, encargada del expediente, ordenara a la Policía conducirla a la diligencia. La decisión se tomó después de que Peralta solicitara en dos ocasiones el aplazamiento de la indagatoria.

De acuerdo con Caracol Radio, por decisión de la misma magistrada, Peralta sería trasladada a las intalaciones de la Dijin para que mañana continúe la indagatoria por su presunta participación en el caso de corrupción. La medida la habría tomado por el riesgo de no comparecer, teniendo en cuenta sus pasados aplazamientos.

Por qué llaman a indagatoria a Martha Peralta en el caso UNGRD

El nombre de la senadora apareció en las declaraciones entregadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, dentro de las negociaciones que adelantó con la justicia.

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En una de las declaraciones más relevantes atribuidas a López fue la siguiente: “Durante septiembre de 2023 sostuvo una reunión en las instalaciones de la UNGRD con la senadora Martha Peralta Epieyú y los particulares Issa Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, propietarios de maquinaria amarilla, en donde le solicitó tramitar un negocio jurídico a cargo de la UNGRD para el mantenimiento de jagüeyes”.

Además, Peralta enfrenta otro proceso en el alto tribunal relacionado con el presunto direccionamiento de contratos en favor de la congresista Berenice Bedoya.

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